Почти 1300 проектов реализовано в Тверской области за прошедшие пять лет по Программе поддержки местных инициатив

В Тверской области принимают заявки от муниципалитетов на участие в 2021 году в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Благодаря программе города и сёла могут получить софинансирование региона на реализацию социально значимых проектов. За прошедшие пять лет – с 2016 по 2020 годы – в рамках ППМИ уже создано 1248 объектов общественной инфраструктуры.

«В Тверской области накоплен богатый позитивный опыт по этой программе, есть немало по-настоящему серьезных достижений, которыми можно гордиться. ППМИ зарекомендовала себя как оперативный и действенный способ решения актуальных вопросов развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ключевая особенность ППМИ в том, что проекты для реализации отбирают сами жители территорий. Затем на конкурсной основе из областного бюджета выделяются субсидии на их реализацию. Чаще всего это ремонт местных домов культуры, водопроводов, дорог, приобретение оборудования и коммунальной техники, благоустройство детских и спортивных площадок и другие проекты.

Кроме того, на реализацию инициатив направляются средства, собранные местными жителями, а также муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. Объемы региональной поддержки растут ежегодно. В 2020 году на проекты ППМИ муниципалитетам выделено более 130 млн рублей. В 2021 году предусмотрено 146,9 млн рублей областных средств.

С 2016 по 2020 годы на 30% увеличилось количество заявок муниципалитетов (с 250 до 325) и успешно реализованных проектов: в 2020-м их 266.

Сейчас в реализации Программы задействованы все муниципальные образования Тверской области за исключением закрытых административно-территориальных образований. В прошлом году самыми активными участниками ППМИ стали Вышневолоцкий городской округ, Весьегонский, Андреапольский, Западнодвинский, Пеновский муниципальные округа, Фировский и Ржевский районы.

Прием заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив на 2021 год ведет Министерство финансов Тверской области до 15 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области