В Тверской области оперативно восстанавливают энергоснабжение в ряде населённых пунктов

posted by Максим Малахов on ср, 01/20/2021 - 10:23

 

        

19 января на Тверскую область обрушился снегопад. Из-за непогоды произошли локальные отключения электроснабжения в Бежецком,  Калязинском, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе. В данный момент технологические нарушения в энергосетях устраняются.

По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала «Россети Центр» оказывают региональные Министерство лесного хозяйства и Министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области.

К восстановительным и ремонтным работам  привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц специальной техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

В усиленном режиме продолжает работать контакт-центр компаний и временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону  8-800-220-0-220.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области