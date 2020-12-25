В Тверской области оперативно восстанавливают энергоснабжение в ряде населённых пунктов

19 января на Тверскую область обрушился снегопад. Из-за непогоды произошли локальные отключения электроснабжения в Бежецком, Калязинском, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе. В данный момент технологические нарушения в энергосетях устраняются.

По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала «Россети Центр» оказывают региональные Министерство лесного хозяйства и Министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области.

К восстановительным и ремонтным работам привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц специальной техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

В усиленном режиме продолжает работать контакт-центр компаний и временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Пресс-служба Правительства Тверской области