В Тверской области оперативно восстанавливают энергоснабжение в ряде населённых пунктов

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19 января на Тверскую область обрушился снегопад. Из-за непогоды произошли локальные отключения электроснабжения в Бежецком, Калязинском, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе. В данный момент технологические нарушения в энергосетях устраняются.
По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала «Россети Центр» оказывают региональные Министерство лесного хозяйства и Министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области.
К восстановительным и ремонтным работам привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц специальной техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.
В усиленном режиме продолжает работать контакт-центр компаний и временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.
Пресс-служба Правительства Тверской области