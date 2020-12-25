В Тверской области увеличат единовременную выплату при награждении орденом «Родительская слава»

В Тверской области увеличат региональную составляющую единовременной денежной выплаты, которая полагается при награждении государственными наградами – орденом «Родительская слава» и медалью ордена ««Родительская слава». Такое решение озвучил Губернатор Игорь Руденя на заседании регионального Правительства 19 января.

В данный момент в Тверской области при награждении орденом «Родительская слава» одному из многодетных родителей выплачивается единовременно 100 тыс. рублей со стороны Федерации и 25 тыс. рублей –из областного бюджета.

«Правительством Тверской области принято решение об увеличении вознаграждения. Со своей стороны мы поднимем выплаты с 25 тыс. рублей до 100 тысяч рублей. Для нас важен даже не размер вознаграждения, а статус, который подчеркивает наше уважение к многодетной семье», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистом после заседания.

Таким образом, жители Тверской области при награждении орденом «Родительская слава» будут получать единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

Кроме того, по инициативе Игоря Рудени из областного бюджета будет предоставляться единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей и награждённым медалью ордена «Родительская слава». До настоящего времени какие-либо поощрения при получении данной награды не были предусмотрены.

Орден «Родительская слава» вручается семьям, которые воспитали 7 и более детей, медаль ордена «Родительская слава» – семьям с 4 и более детьми. В Тверской области с 2008 года данными наградами отмечены 15 семей: 9 и 6 соответственно.

Пресс-служба Правительства Тверской области