Более 300 мероприятий по экопросвещению жителей региона пройдёт в Тверской области в 2021 году

В 2021 году в Тверской области будет проведено более 300 мероприятий природоохранной и экологической направленностей. Это тематические уроки, конкурсы, интерактивные игровые программы, различные акции. В регионе, обладающем значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, экологическому воспитанию населения.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, инициативы, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды – важный вклад в реализацию национального проекта «Экология».

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Актуальная информация об экологических конкурсах и акциях, методические материалы природоохранной направленности будут публиковаться в подразделе «Экологическое просвещение» на официальном сайте Минприроды Тверской области.

Для максимально широкого освещения деятельности и информирования пользователей о событиях в сфере охраны окружающей среды в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Чистый регион».

В 2020 году в Верхневолжье прошёл ряд мероприятий по экологическому просвещению. Более 2600 человек стали участниками экологической акции «Вода России», в ходе которой было очищено порядка 140 км береговой линии водных объектов.

В рамках Всемирного Дня чистоты «Сделаем!» в регионе свыше 13 700 человек провели уборку мусора на 420 площадках.

Кроме того, в прошлом году жители Тверской области сохранили около 550 деревьев, приняв участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» и направив на переработку более 55 тонн макулатуры.

Для школьников региона проводились открытые уроки, в том числе по теме раздельного сбора мусора, были разработаны экологические информационные буклеты, состоялся конкурс рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей», участие в котором приняли более 800 юных жителей почти из всех районов области. Для поддержки и развития эковолонтерской деятельности был проведен конкурс «Я – Эковолонтер - 2020», победителями стали 15 экопроектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области