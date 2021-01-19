Игорь Руденя поставил задачи по развитию лесопромышленного комплекса Тверской области

В Верхневолжье с 2021 года начинается реализация государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области» с горизонтом планирования до 2026 года. Госпрограмма рассмотрена первым вопросом на заседании регионального Правительства, которое 19 января провел Губернатор Игорь Руденя.

«По поручению Президента России Владимира Путина в стране началась реализация мер, направленных на системное развитие лесопромышленного комплекса, – сказал Игорь Руденя. – Прежде всего, это государственная поддержка проектов по развитию и созданию новых предприятий по глубокой переработке древесины. С 2022 года вводится запрет на экспорт необработанного леса. Предусматривается комплексная цифровизация отрасли. Будут существенно увеличены объём и качество мероприятий по защите и воспроизводству лесов».

Губернатор подчеркнул – в дополнение к федеральным должен реализовываться комплекс региональных мер поддержки леспрома.

Приоритетами в ЛПК Верхневолжья Игорь Руденя назвал переработку на предприятиях области максимума древесины, заготавливаемой в регионе, выпуск продукции, востребованной на отечественном и мировом рынках.

Сейчас из 4,8 млн га лесного фонда региона в аренду пользователям передано свыше 3,5 млн га. Из 77 арендаторов 29 занимаются деревообработкой. За прошедшие четыре года выросли бюджетные платежи за использование лесов: с 236,4 млн рублей в 2017 году до 382,9 в 2020 году. Регион активно восстанавливает природные ресурсы. В 2020 году лесовосстановление проведено на 19,4 тыс. га, тогда как в 2017-м цифра составляла 17,8 тыс. га. В перспективе отношение площади вырубленных и высаженных деревьев планируют довести до 100%.

Повысилась противопожарная безопасность в лесах. В 2020 году площадь возгораний по сравнению с 2019-м снизилась более чем в 1,5 раза – до 27,7 га. Значительно уменьшен ущерб от лесных пожаров. Продолжается также работа по предотвращению незаконных рубок в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области