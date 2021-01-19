Осташков вошел в «пятерку» самых популярных направлений для «медленных» путешествий будущим летом

Город Осташков занял пятое место среди небольших городов и поселков, наиболее популярных для «тихих» и «медленных» путешествий летом 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Tvil.ru.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 1 июня по 31 августа 2021 года. Во время пандемии становятся популярными путешествия в небольшие города, поселки и села, говорят эксперты. Жители мегаполисов хотят отдыхать от скученности людей, дышать чистым воздухом и спокойно проводить время с семьей и друзьями. При этом клиенты бронируют путешествия в небольшие города и поселки летом, в среднем, на срок от одного до 13 дней и тратят на отдых от одной до восьми тысяч рублей в сутки, отмечается в сообщении.

Поселок Николаевка и город Бахчисарай в Крыму, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также города Осташков, Медвежьегорск, Кисловодск, Казань, Воронеж и Суздаль составили «десятку» популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий летом 2021 года. Под ними понимается такой подход к туристическим поездкам, когда люди проводят больше времени в одном месте, чтобы получить более глубокие впечатления.

Интерес туристов к Тверской области динамично растет. На региональном туристическом портале welcometver.ru в 2020 году зафиксировано более 235 тыс. визитов, это третье место после Санкт-Петербурга и Московской области. По сравнению с прошлым годом посещаемость портала выросла более чем в 1,5 раза.