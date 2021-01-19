Более 2200 жителей Тверской области сделали прививку от коронавирусной инфекции

В Тверской области 2282 человека сделали прививки от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Верхневолжье с 18 января. На прививочные пункты могут приходить все желающие по предварительной записи.

Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции поставил Президент России Владимир Путин.

Губернатор Игорь Руденя на недавнем заседании оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 подчеркнул – со стороны региона должна быть подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах Верхневолжья.

В Тверскую область поступило свыше 14 тыс. доз вакцины «Спутник V», которые распределяются между прививочными пунктами, действующими в Верхневолжье.

Сейчас прививочные кабинеты для массовой вакцинации открыты на базе городских больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, областной клинической больницы, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ. В течение двух недель на территории Тверской области будут открыты еще 27 прививочных пунктов.

Активно включились в вакцинацию новые пункты. Так, 18 января в Центре им. В.П. Аваева прививку от коронавируса сделали 50 человек.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122, через электронную регистратуру medregtver.ru. Прорабатывается возможность организации записи через портал Госуслуги.

После записи на вакцинацию необходимо приходить, минуя регистратуру, и иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Пресс-служба Правительства Тверской области