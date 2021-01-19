В новогодние каникулы Тверскую область посетили более 500 тысяч туристов

Минтуризма региона подвело итоги посещения туристами Тверской области в новогодние праздники. Во время каникул Верхневолжье приняло более 500 тысяч туристов, что на 30% больше, чем в этот же период прошлого года. Гостями региона в основном были туристы из Москвы и Московской области, а также соседних регионов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм – одно из основных направлений развития малого и среднего бизнеса, экономики региона.В регионе уделяется особое внимание ростутуристического потока, повышению качества услуг, развитию туристской инфраструктуры Верхневолжья.

В праздничные дни отмечен высокий спрос на загородное проживание ­– за 11 выходных дней загруженность отелей за чертой города составила в среднем 83%, а некоторые гостиничные комплексы были забронированы на 100%. Городские же отели были заняты в среднем на 78%.

По-прежнему высоким остается интерес к однодневным и двухдневным экскурсионным турам, но теперь туристы в большей части отправляются в путешествие по Тверской области небольшими компаниями друзей и родственников, чем в составе сборной группы.

Мероприятия событийного туризма также привлекли внимание гостей региона. В Торжке при полной загрузке прошёл «Праздник прощания с Ёлкой» в музейном комплексе «Гостиница Пожарских»

«По оценке портала «Культура. РФ» Всероссийский историко-этнографический музей Торжка занял первое место среди учреждений культуры Тверской области по информационной активности. По оценкам туристов, музейный продукт соответствует современным запросам почти на 100%. Для всего коллектива это признание – большая похвала и стимул двигаться дальше»,– отметила Валерия Данилова, заместитель директора Всероссийского историко-этнографического музея Торжка.

Местами притяжения туристовстали такжеРождественские карельские игры OMA RANDA в Спировском районе, Рождественская ярмарка в Твери, где были представлены разнообразные сувениры от местных мастеров и изделия народно-художественных промыслов. Посещение ярмарки было включено во все экскурсии по городу. Отмечен интерес со стороны индивидуальных путешественников и популярных travel-блогеров к маршруту «Государева дорога», получившему в декабре 2020 года официальный статус брендового.

На туристическом портале welcometver.ru были представлены новогодние туры и программы отелей на праздничные каникулы. В разделе «Экскурсии и туры» - более 40 программ с датами выезда в декабре 2020 года и в январе 2021 года, а также туры для корпоративных групп и школьников, в разделе «Афиша» - более 20 новогодних программ в отелях Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области