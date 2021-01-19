Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 223 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 21 974 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 242 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 500 933, в том числе за последние сутки их проведено 3054.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 26 580 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 116 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

490 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 8535



Конаковский район 1973



Вышневолоцкий городской округ 1534



Ржев 1480



Торжок 1253



Кимры 1152

Калининский район 1047



Бологовский район 776



Лихославльский район 629



Осташковский городской округ 610



Старицкий район 533

Торопецкий район 527

Нелидовский городской округ 523



Бежецкий район 507



Калязинский район 487



Кашинский городской округ 446



Андреапольский муниципальный округ 412

Максатихинский район 404



Торжокский район 328



Весьегонский муниципальный округ 297



Спировский район 285



Кувшиновский район 267

Зубцовский район 266



Западнодвинский муниципальный округ 253



Оленинский муниципальный округ 226



Селижаровский муниципальный округ 216



Ржевский район 205



Рамешковский район 204



Кимрский район 168



Фировский район 136



Кесовогорский район 128



ЗАТО Озёрный 116



Лесной муниципальный округ 107

Краснохолмский муниципальный округ 106

Бельский район 102



Жарковский район 85

Пеновский муниципальный округ 75



Сонковский район 63



Молоковский район 57



Сандовский муниципальный округ 42



Удомельский городской округ 20



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области