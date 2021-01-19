Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 января 2021 г.

posted by Максим Малахов on вт, 01/19/2021 - 13:38

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 223 новых случаев  заболевания коронавирусной инфекцией. 21 974  заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 242 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 500 933, в том числе за последние сутки их проведено 3054.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 26 580 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 116 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

490 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 8535


Конаковский район 1973


Вышневолоцкий городской округ 1534


Ржев 1480


Торжок 1253


Кимры 1152

 

Калининский район 1047


Бологовский район 776


Лихославльский район 629


Осташковский городской округ 610


Старицкий район 533

 

Торопецкий район 527

 

Нелидовский городской округ 523


Бежецкий район 507


Калязинский район 487


Кашинский городской округ 446


Андреапольский муниципальный округ 412

 

Максатихинский район 404


Торжокский район 328


Весьегонский муниципальный округ 297


Спировский район 285


Кувшиновский район 267

 

Зубцовский район 266


Западнодвинский муниципальный округ 253


Оленинский муниципальный округ 226


Селижаровский муниципальный округ 216


Ржевский район 205


Рамешковский район 204


Кимрский район 168


Фировский район 136


Кесовогорский район 128


ЗАТО Озёрный 116


Лесной муниципальный округ 107

 

Краснохолмский муниципальный округ 106

 

Бельский район 102


Жарковский район 85

 

Пеновский муниципальный округ 75


Сонковский район 63


Молоковский район 57


Сандовский муниципальный округ 42


Удомельский городской округ 20


В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области