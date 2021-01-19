Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 223 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 21 974 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 242 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 500 933, в том числе за последние сутки их проведено 3054.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 26 580 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 116 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
490 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 8535
Конаковский район 1973
Вышневолоцкий городской округ 1534
Ржев 1480
Торжок 1253
Кимры 1152
Калининский район 1047
Бологовский район 776
Лихославльский район 629
Осташковский городской округ 610
Старицкий район 533
Торопецкий район 527
Нелидовский городской округ 523
Бежецкий район 507
Калязинский район 487
Кашинский городской округ 446
Андреапольский муниципальный округ 412
Максатихинский район 404
Торжокский район 328
Весьегонский муниципальный округ 297
Спировский район 285
Кувшиновский район 267
Зубцовский район 266
Западнодвинский муниципальный округ 253
Оленинский муниципальный округ 226
Селижаровский муниципальный округ 216
Ржевский район 205
Рамешковский район 204
Кимрский район 168
Фировский район 136
Кесовогорский район 128
ЗАТО Озёрный 116
Лесной муниципальный округ 107
Краснохолмский муниципальный округ 106
Бельский район 102
Жарковский район 85
Пеновский муниципальный округ 75
Сонковский район 63
Молоковский район 57
Сандовский муниципальный округ 42
Удомельский городской округ 20
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области