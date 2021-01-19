220 многодетных семей Верхневолжья улучшили жилищные условия при поддержке области

В 2020 году 25 многодетных семей Верхневолжья переехали в новые квартиры. Всего за прошедшие 12 лет жилищные условия при поддержке регионального Правительства улучшили 220 семей Тверской области, где подрастают трое и более детей.

Помощь в приобретении жилья для многодетных – одно из направлений демографического пакета Верхневолжья. Решением Губернатора Игоря Рудени в 2019 и 2020 году он усилен новыми мерами для стимулирования рождаемости, популяризации многодетных семей.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, бережное отношение к истории Отечества», – считает Игорь Руденя.

Поддержку региона на улучшение жилищных условий получают многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, где воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет. При этом семья должна стоять на учете как нуждающаяся в жилье и проживать в Тверской области не менее 5 лет.

В 2020 году объем финансирования программы из регионального бюджета составил 32 млн рублей, еще 8 млн рублей – софинансирование муниципалитетов.

В Удомельском городском округе в конце 2020 года трехкомнатные квартиры получили сразу две семьи.

Семья Марии Харитоновой, учителя математики в местной школе, стояла в очереди на улучшение жилищных условий с 2015 года. Мария Борисовна воспитывает троих детей. Старшему Андрею 17 лет. Юноша учится в Санкт-Петербурге в колледже им адмирала С.О. Макарова. Его сестре Анне 16 лет, она учится в школе, увлекается рисованием и изучает английский. Младшему Виталию 9 лет, третьеклассник занимается рукопашным боем.

«Всей семьей хотим сказать самые искренние слова благодарности за наше новое жилье. Мы переехали в новую, просторную квартиру, и нашей радости нет предела. Новый год мы встретили уже в своей замечательной квартире, весело и дружно отметили этот праздник», – рассказала Мария Харитонова.

В новую квартиру переехала Любовь Токарская и трое ее детей. Улучшения жилищных условий семья ждала с 2016 года. Двойняшкам Софье и Лилии по 4 года, их старшему брату Богдану 9 лет.

«Мы невероятно счастливы, что получили квартиру, – поделилась Любовь Токарская. – Дети с удовольствием осваивают новое пространство. Огромное спасибо за такую меру поддержки».

В Тверской области поддержка многодетных семей ежегодно расширяется. Так, в 2020 году впервые были выданы бесплатно комплекты школьных форм для учеников 1 - 5 классов, которые воспитываются в многодетных семьях. Также для многодетных родителей с 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. В 2019 году многодетные освобождены от платы за вывоз мусора.

Актуальная информация об этих и других направлениях представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Меры поддержки семей с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области