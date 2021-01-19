УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность жителя Тверской области, причастного к размещению в сети Интернет призывов к осуществлению террористической деятельности.

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В результате расследования уголовного дела доказана причастность ранее занимавшегося проповеднической деятельностью Таджидинова Садридина, 1979 года рождения к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).
Решением выездной коллегии 2-го Западного военного суда фигуранту вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде денежного штрафа в размере 400 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.