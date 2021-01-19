Губернатор Игорь Руденя встретил праздник Крещения Господня вместе с прихожанами Нило-Столобенской пустыни

19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Губернатор Тверской области Игорь Руденя присутствовал на торжествах в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском городском округе.

По окончании всенощного бдения и божественной литургии состоялся чин великого освящения воды.

В ночь на Крещение и весь день 19 января жители городов и районов Тверской области традиционно посещают богослужения, принимают участие в купаниях в открытых водоемах. В этом году на территории Верхневолжья доступно более 40 организованных мест для крещенских омовений. В Твери купель оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала.

В преддверии праздника Губернатор Игорь Руденя поставил перед оперативными службами и органами местного самоуправления задачу обеспечить безопасность людей во время крещенских купаний. У купелей организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС, здравоохранения, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества.

Пресс-служба Правительства Тверской области