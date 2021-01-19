Мебелью, произведенной в Тверской области, оснастили НИИ скорой помощи им. Склифосовского

В Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского поставлена мебель, произведённая в Тверской области. Крупнейший многопрофильный научно-практический центр получил 47 наименований продукции, изготовленных на производственных площадях компании «Феликс», расположенных в Жарковском и Торопецком районах.

Развитие системы глубокой переработки древесины – одно из ключевых направлений для лесопромышленного комплекса Верхневолжья.

«Правительством области поставлена задача перерабатывать максимальное количество древесины, заготавливаемой в регионе, на наших же предприятиях. В числе приоритетов – создание высокотехнологичных производств», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского поставлена офисная мебель, аудиторные доски, библиотечные стеллажи, а также мебель, предназначенная для медучреждений - мойки, операционные стулья, лабораторные столы, шкафы для хранения рентгензащитной одежды и другое.

Деревообрабатывающий комбинат «Жарковский» основан в 1943 году, предприятие является градообразующим для посёлка и одним из старейших в Тверской области. В состав компании «ФЕЛИКС» комбинат вошел в 2003 году. Создание современной мебельной фабрики в Торопце началось в 2017 году в рамках заключенного соглашения между Правительством Тверской области и компанией «Феликс». В 2019 году предприятие вышло на полную производственную мощность.

В 2020 году в ДОК «Жарковский» и на фабрике в Торопце были обновлены производственные мощности. Установлено оборудование, которое позволило открыть участок мобильных перегородок для офисов, цех изготовления шпонированных изделий, участок по выпуску стеклянных фасадов, прессовый участок по выпуску изделий из МДФ и ДСП, облицованных пленкой ПВХ. Также были установлены обрабатывающий центр ROVER, окрасочные кабины по типу «чистая комната» и другое оборудование.

Пресс-служба Правительства Тверской области