На заседании регионального Правительства обсудят государственную программу «Лесное хозяйство Тверской области»

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Государственную программу «Лесное хозяйство Тверской области» на 2021-2026 годы рассмотрят на заседании регионального Правительства 19 января под руководством Губернатора Игоря Рудени.
Для Тверской области лесное хозяйство и деревопереработка являются одними из ключевых отраслей региональной экономики.
За прошедшие четыре года в области увеличены объемы лесовосстановления. Если в 2016 году оно проведено на 14,1 тыс. га, то в 2019-м – на 18,1 тыс. га.
Увеличиваются и объемы глубокой переработки древесины в регионе. Так, в 2016 году эта цифра составила 1,7 млн куб. м, в 2019-м – уже 2,4 млн куб. м. Предполагается ежегодно наращивать этот показатель не менее чем на 130 тыс. куб м.
На заседании рассмотрят также государственные программы по развитию в регионе сельского хозяйства, физической культуры и спорта, вопросы усиления поддержки семей Тверской области.
Пресс-служба Правительства Тверской области