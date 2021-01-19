На заседании регионального Правительства обсудят государственную программу «Лесное хозяйство Тверской области»

Государственную программу «Лесное хозяйство Тверской области» на 2021-2026 годы рассмотрят на заседании регионального Правительства 19 января под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Для Тверской области лесное хозяйство и деревопереработка являются одними из ключевых отраслей региональной экономики.

За прошедшие четыре года в области увеличены объемы лесовосстановления. Если в 2016 году оно проведено на 14,1 тыс. га, то в 2019-м – на 18,1 тыс. га.

Увеличиваются и объемы глубокой переработки древесины в регионе. Так, в 2016 году эта цифра составила 1,7 млн куб. м, в 2019-м – уже 2,4 млн куб. м. Предполагается ежегодно наращивать этот показатель не менее чем на 130 тыс. куб м.

На заседании рассмотрят также государственные программы по развитию в регионе сельского хозяйства, физической культуры и спорта, вопросы усиления поддержки семей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области