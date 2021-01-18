В Тверской области в 2021 году введут семь новых детских садов

В Тверской области в ближайшие годы спроектируют, построят, реконструируют и введут в эксплуатацию ряд объектов в образовании, спорте, сферах культуры и исторического наследия. Совещание на эту тему 18 января провел Губернатор Игорь Руденя.

«К строительству наших социальных объектов нужно подходить очень внимательно. Детские сады, школы должны отвечать самым современным требованиям», – подчеркнул Игорь Руденя.

В 2021 году в регионе введут семь детских садов. Новые дошкольные учреждения строят в Твери (одно на 150 мест и два – на 190 мест каждое), Торопце (на 240 мест), Вышнем Волочке (на 160 мест), Бурашево Калининского района (на 80 мест).

14 января 2021 года Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок проверил готовность к открытию нового детского сада «Акварелька» на 100 мест. Губернатор поставил задачу открыть детский сад с 15 февраля.

В культуре знаковыми Игорь Руденя назвал реконструкцию Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово и реставрацию колокольни Николаевского собора в Калязине. Поставлена задача привести эти объекты в порядок уже в 2021 году.

Также запланированы реставрация комплекса исторической застройки набережной на ул. А. Никитина и здания духовного училища в Твери, усадьбы Василёво в Торжокском районе и Васильевской церкви в Торжке, исторических объектов в Бежецке.

В регионе построят крупные спортивные комплексы. Две гребные базы возведут на Тверце и на Волге в Твери. На месте базы на Волге завершены археологические изыскания в зоне прокладки инженерных сетей. В полном объеме обустроено свайное поле. Начат монтаж фундаментов, идет обустройство наружных сетей водопровода и тепловых сетей, ливневой канализации.

Стартовали работы и на месте будущей базы на Тверце. Выполнено берегоукрепление, археологические изыскания.

В областном центре также создадут крытый футбольный манеж площадью почти 12 тыс. кв. метров, его планируют сдать к 2023 году. В Бежецке к 2022 году предусмотрен ввод современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Отдельно обсуждался капитальный ремонт здания нового ЗАГСа, который будет располагаться в Свободном переулке Твери. Уже сделана наружная отделка ЗАГСа, завершаются внутренние работы. При реконструкции сохранены элементы исторического здания, в том числе уникальная гипсовая лепнина.

Пресс-служба Правительства Тверской области