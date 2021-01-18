В Тверской области началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции

С 18 января в Верхневолжье началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На прививочные пункты могут приходить все желающие по предварительной записи. Всего на данный момент от COVID-19 в регионе привились свыше 2 000 человек.

«Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. Со стороны региона должна быть подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах. Сейчас это вопрос жизни и защиты наших людей от инфекции», – сказал Игорь Руденя.

В Тверскую область уже поступило 14 тыс. доз вакцины «Спутник V», они распределяются между прививочными пунктами, действующими в Верхневолжье.

Сейчас прививочные кабинеты для массовой вакцинации открыты на базе городских больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, областной клинической больницы, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ. В течение двух недель на территории Тверской области будут открыты еще 27 прививочных пунктов.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122, через электронную регистратуру medregtver.ru. Прорабатывается возможность организации записи через портал Госуслуги.

После записи на вакцинацию необходимо приходить, минуя регистратуру, и иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Пресс-служба Правительства Тверской области