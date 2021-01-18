Места проведения Крещенских купаний в Тверской области

В ночь на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. По традиции в этот день тысячи верующих по всей стране окунаются в проруби – считается, что крещенская вода обладает целебной силой. В муниципальных образованиях Тверской области определены места проведения купаний.

Главное управление МЧС России по Тверской области и региональное Управление Роспотребнадзора рекомендуют гражданам ответственно отнестись к мерам безопасности при проведении омовения в открытых водоемах.

Перед купанием необходимо разогреть тело, к проруби подходить в удобной и нескользкой обуви, окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

Не следует находиться в проруби более 2 минут во избежание общего переохлаждения организма.

После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения рекомендуется выпить горячий чай.

Также важно учитывать погодные условия и не забывать про риски обморожения. К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи. При обморожении нельзя растирать конечности снегом, массировать и греться у приборов отопления или открытого огня. Необходимо согревать поражённые участки постепенно, поместить их под тёплую, но не горячую воду.

В этом году рекомендовано воздержаться от купаний людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией и до конца не восстановившим своё здоровье, людям с признаками ОРВИ, контактным с заболевшими коронавирусом.

Остальные жители Тверской области при участии в крещенских купаниях должны соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Места проведения Крещенских купаний в Тверской области

Тверь:

- р. Волга, выше по течению пирса Речного вокзала напротив здания ТвГТУ (наб. А. Никитина, д. 22)

Кимры:

- р. Кимрка, район наб. Гавани, д. 14-16

Торжок:

- источник за ул. Дальняя Троица

Калининский район:

- с. Васильевское, р. Ведемья, за храмом

- д. Красново, р. Волга, 500 м от храма

- дер. Савватьево, берег р. Орша у храма

Бельский район:

- г. Белый, оз. Балтика, река Обша (район подвесного моста)

Бологовский район:

- источник в д. Мшенцы

Весьегонский муниципальный округ:

- р. Кесьма на территории СНТ «Родник»

Вышневолоцкий городской округ:

- п. Солнечный, ул. Леонтьевская, храм Преображения Господня, оз. Мстино

- набережная О. Матвеева, у Богоявленского Собора

- пгт. Красномайский – район Рабочей площади д.6, берег р. Шлина у д. 32

- д. Осечно – с. Осечно, ул. Почтовая, около д.25, берег озера Судомля

Жарковский район:

- п. Жарковский, ул. Советская, в районе МПДК, р. Межа

- д. Ордынок, р. Межа

Западнодвинский муниципальный округ:

- д. Бибирево, Храм Николая Чудотворца

- п. Старая Торопа, ул. Набережная (Приход Исаакия Торопецкого)

Зубцовский район:

- д. Курьково, Родники Курьковские

Калязинский район:

- г. Калязин, ул. К. Маркса, спуск в колокольне, р. Волга

- г. Калязин, Заречье, напротив Калязинского краеведческого музея, р. Волга

Кашинский городской округ:

- Прорубь на реке Медведица, д. Верхняя Троица

- прорубь на реке Кашинка, набережная Ушакова

Кесовогорский район:

- п. Кесова Гора, прорубь на р. Кашинка напротив ул. Набережная

Кимрский район:

- пос. Белый Городок, ул. Белгородская,1, прорубь на р. Волга у Храма Иерусалимской иконы Божьей матери

- с. Белое, Никольский храм

- с. Ильинское, ул. Заозерная, оз. Ильинское, у Храма Смоленской иконы Божьей матери

- д. Троице-Кочки, источник за Троицким храмом

- д. Абрамово, источник у Храма Рождества Богородицы

- д. Николо-Ям, Никольский Храм

- д. Крева, ул. Озерная, СНТ «Долина», озеро напротив Храма Рождества Богородицы

Конаковский район:

- г. Конаково, ул. Гагарина, р. Донховка, в районе д. 13а

- с. Городня, р. Волга в районе Церкви Рождества Богородицы

- р. Волга в районе комплекса «Завидово», филиал Глав УпДК при МИД России

- п. Козлово, Фланденский пруд

Краснохолмский муниципальный округ:

- г. Красный Холм, ул. Калинина, д.2

Кувшиновский район:

- с. Прямухино

Лесной муниципальный округ:

- с. Лесное, ул. Дзержинского

- с. Алексейково, ул. Центральная

Лихославльский район:

- д. Владычня, р. Малица

Молоковский район:

- п. Молоково, плотина на р. Лужана

- д. Новокотово, р. Могоча

- д. Богдаево, источник им. Серафима Саровского

Нелидовский городской округ:

- д. Белейка, источник преподобного Амвросия Оптинского

Оленинский муниципальный округ:

- с. Татево, родник

Осташковский городской округ:

- д. Светлица остр. Столобный на озере Селигер

- г. Осташков, оз. Селигер, полуостров Житное, д.3

Рамешковский район:

- с. Замытье, источник Иконы Божией Матери Тихвинская

Ржевский район:

- п. Победа, озеро

Сандовский муниципальный округ:

- п. Сандово, микрорайон «Раменье», источник.

Селижаровский муниципальный округ:

- д. Оковцы, источник

- п. Селижарово, место впадения р. Селижаровка в р. Волга.

Сонковский район:

- д. Вепрь, р. Корожечна

Спировский район:

- с. Выдропужск, источник

Старицкий район:

- Ст. Старица, д. Маслово, источник

Торжокский район:

- д. Екатино, источник

Торопецкий район:

- г. Торопец, оз. Соломино

Фировский район:

- с. Покровское, ул. Заречная, берег р. Цна

- с. Рождество, ул. Заречная, берег р. Граничная

Удомельский городской округ:

- д. Ватутино, источник Флора и Лавра