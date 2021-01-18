Места проведения Крещенских купаний в Тверской области

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В ночь на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. По традиции в этот день тысячи верующих по всей стране окунаются в проруби – считается, что крещенская вода обладает целебной силой. В муниципальных образованиях Тверской области определены места проведения купаний.
Главное управление МЧС России по Тверской области и региональное Управление Роспотребнадзора рекомендуют гражданам ответственно отнестись к мерам безопасности при проведении омовения в открытых водоемах.
Перед купанием необходимо разогреть тело, к проруби подходить в удобной и нескользкой обуви, окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
Не следует находиться в проруби более 2 минут во избежание общего переохлаждения организма.
После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения рекомендуется выпить горячий чай.
Также важно учитывать погодные условия и не забывать про риски обморожения. К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи. При обморожении нельзя растирать конечности снегом, массировать и греться у приборов отопления или открытого огня. Необходимо согревать поражённые участки постепенно, поместить их под тёплую, но не горячую воду.
В этом году рекомендовано воздержаться от купаний людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией и до конца не восстановившим своё здоровье, людям с признаками ОРВИ, контактным с заболевшими коронавирусом.
Остальные жители Тверской области при участии в крещенских купаниях должны соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
Места проведения Крещенских купаний в Тверской области
Тверь:
- р. Волга, выше по течению пирса Речного вокзала напротив здания ТвГТУ (наб. А. Никитина, д. 22)
Кимры:
- р. Кимрка, район наб. Гавани, д. 14-16
Торжок:
- источник за ул. Дальняя Троица
Калининский район:
- с. Васильевское, р. Ведемья, за храмом
- д. Красново, р. Волга, 500 м от храма
- дер. Савватьево, берег р. Орша у храма
Бельский район:
- г. Белый, оз. Балтика, река Обша (район подвесного моста)
Бологовский район:
- источник в д. Мшенцы
Весьегонский муниципальный округ:
- р. Кесьма на территории СНТ «Родник»
Вышневолоцкий городской округ:
- п. Солнечный, ул. Леонтьевская, храм Преображения Господня, оз. Мстино
- набережная О. Матвеева, у Богоявленского Собора
- пгт. Красномайский – район Рабочей площади д.6, берег р. Шлина у д. 32
- д. Осечно – с. Осечно, ул. Почтовая, около д.25, берег озера Судомля
Жарковский район:
- п. Жарковский, ул. Советская, в районе МПДК, р. Межа
- д. Ордынок, р. Межа
Западнодвинский муниципальный округ:
- д. Бибирево, Храм Николая Чудотворца
- п. Старая Торопа, ул. Набережная (Приход Исаакия Торопецкого)
Зубцовский район:
- д. Курьково, Родники Курьковские
Калязинский район:
- г. Калязин, ул. К. Маркса, спуск в колокольне, р. Волга
- г. Калязин, Заречье, напротив Калязинского краеведческого музея, р. Волга
Кашинский городской округ:
- Прорубь на реке Медведица, д. Верхняя Троица
- прорубь на реке Кашинка, набережная Ушакова
Кесовогорский район:
- п. Кесова Гора, прорубь на р. Кашинка напротив ул. Набережная
Кимрский район:
- пос. Белый Городок, ул. Белгородская,1, прорубь на р. Волга у Храма Иерусалимской иконы Божьей матери
- с. Белое, Никольский храм
- с. Ильинское, ул. Заозерная, оз. Ильинское, у Храма Смоленской иконы Божьей матери
- д. Троице-Кочки, источник за Троицким храмом
- д. Абрамово, источник у Храма Рождества Богородицы
- д. Николо-Ям, Никольский Храм
- д. Крева, ул. Озерная, СНТ «Долина», озеро напротив Храма Рождества Богородицы
Конаковский район:
- г. Конаково, ул. Гагарина, р. Донховка, в районе д. 13а
- с. Городня, р. Волга в районе Церкви Рождества Богородицы
- р. Волга в районе комплекса «Завидово», филиал Глав УпДК при МИД России
- п. Козлово, Фланденский пруд
Краснохолмский муниципальный округ:
- г. Красный Холм, ул. Калинина, д.2
Кувшиновский район:
- с. Прямухино
Лесной муниципальный округ:
- с. Лесное, ул. Дзержинского
- с. Алексейково, ул. Центральная
Лихославльский район:
- д. Владычня, р. Малица
Молоковский район:
- п. Молоково, плотина на р. Лужана
- д. Новокотово, р. Могоча
- д. Богдаево, источник им. Серафима Саровского
Нелидовский городской округ:
- д. Белейка, источник преподобного Амвросия Оптинского
Оленинский муниципальный округ:
- с. Татево, родник
Осташковский городской округ:
- д. Светлица остр. Столобный на озере Селигер
- г. Осташков, оз. Селигер, полуостров Житное, д.3
Рамешковский район:
- с. Замытье, источник Иконы Божией Матери Тихвинская
Ржевский район:
- п. Победа, озеро
Сандовский муниципальный округ:
- п. Сандово, микрорайон «Раменье», источник.
Селижаровский муниципальный округ:
- д. Оковцы, источник
- п. Селижарово, место впадения р. Селижаровка в р. Волга.
Сонковский район:
- д. Вепрь, р. Корожечна
Спировский район:
- с. Выдропужск, источник
Старицкий район:
- Ст. Старица, д. Маслово, источник
Торжокский район:
- д. Екатино, источник
Торопецкий район:
- г. Торопец, оз. Соломино
Фировский район:
- с. Покровское, ул. Заречная, берег р. Цна
- с. Рождество, ул. Заречная, берег р. Граничная
Удомельский городской округ:
- д. Ватутино, источник Флора и Лавра