18 января Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области.

Одной из тем стала готовность оперативных служб и органов местного самоуправления к обеспечению безопасности при проведении крещенских купаний.

Кроме того, обсуждалось содержание дорог в зимний период. Глава региона подчеркнул: наряду с расчисткой и посыпкой трасс пристальное внимание должно уделяться приведению в порядок дорожных знаков и остановок общественного транспорта.

Также на совещании рассмотрены обращения граждан по вопросам жилищно-коммунальном хозяйства, поддержки многодетных семей, ремонту учреждений здравоохранения, лекарственному обеспечению, а также исполнение поручений Губернатора в образовании, культуре, дорожной и других сферах.

Пресс-служба Правительства Тверской области