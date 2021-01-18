В прошлом году свыше 8000 многодетных семей Тверской области получали ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей

В 2020 году в Тверской области 8026 семей получали ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Поддержка осуществляется в регионе в рамках реализации национального проекта «Демография» и предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет. В 2021 году размер выплаты увеличен и составит 11 893,59 рубля.

«Для Тверской области формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выплата предусмотрена семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2020-м составлял 11 399 рублей. На выплаты направлено свыше 989,8 млн рублей, в том числе более 819 млн рублей из федерального бюджета.

В Тверском регионе ежегодно расширяются меры поддержки для многодетных семей. Так в 2020 году впервые были выданы бесплатно комплекты школьных форм для учеников с 1 по 5 класс, которые воспитываются в многодетных семьях.

Также для многодетных семей с 2020 года по инициативе Игоря Рудени введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога.

Для получения выплаты необходимо обращаться в филиалы «МФЦ». Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области