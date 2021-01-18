Административное наказание за загрязнение проезжей части отходами от лесоматериала

В ходе рассмотрения обращения граждан 2 декабря 2020 года старшим государственным инспектором ДН ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району был установлен факт хранения (складирования) объектов, а именно лесоматериала, не предназначенного для обслуживания автомобильной дороги, в границах полосы отвода, а так же осуществлено загрязнение проезжей части отходами от лесоматериала на участке автомобильной дороги «Белавино-Шумново» Конаковского района.

В ходе административного расследования установлено, что рубка леса на данном участке местности производится ООО «Ресурс».

Выявленные нарушения напрямую влияют и связаны с обеспечением безопасности дорожного движения и могут являться сопутствующим условием к совершению дорожно-транспортных происшествий.

Составленный протокол об административном правонарушении

24 декабря 2020 года поступил на рассмотрение в Конаковский городской суд Тверской области.

Постановлением суда от 15 января 2021 года ООО «Ресурс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 11.21 КоАП РФ – нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги, с назначением наказания 50000 рублей в доход государства.

Пресс-служба Конаковского городского суда Тверской области.