В Музее Победы состоится передача останков красноармейца, обнаруженных в Тверской области

19 января в Музее Победы в Москве пройдёт передача останков и личных вещей красноармейца Дмитрия Игнатова. Останки воина были обнаружены поисковым объединением «Тризна» в Зубцовском районе Тверской области во время экспедиции, которая проходила с 25 июля по 24 августа 2020 года.

«Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя. – Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата».

Установить имя бойца помог сохранившийся медальон. Игнатов Дмитрий Андреевич 1911 года рождения - уроженец города Златоуст Челябинской области. Он числился пропавшим без вести с сентября 1942 года. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что родственники красноармейца проживают в Златоусте. Было принято решение о погребении останков на родине красноармейца.

Поисковое движение в Тверской области – одно из направлений патриотического воспитания молодежи. Ежегодно регион проводит Международную поисковую экспедицию «Ржев. Калининский фронт». В 2020 году лагерь поисковиков впервые был развернут вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. Всего в прошлом году участие в раскопках принимали 500 поисковиков в составе 66 поисковых отрядов из 53 субъектов Российской Федерации.

В сентябре 2020 года поисковые работы проводились в окрестностях деревень Муравьево и Медведево Ржевского района. С использованием тяжелой техники было вскрыто крупное захоронение, подняты останки 704 солдат, павших под Ржевом. Обнаружено 20 медальонов, 12 из них прочитаны. За весь период проведения экспедиций именно в год 75-летия Великой Победы удалось поднять самое большое количество останков погибших на этой земле воинов.

В Тверской области поисковое движение ведет свою историю с 1988 года. За 32 года Вахта Памяти не прерывалась ни разу, каждую весну поисковые отряды отправляются на места сражений на Тверской земле для поиска и увековечения тех, кто отдал свою жизнь за Отечество. За указанный период со всеми воинскими и духовными почестями земле были преданы более 60 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено свыше 5000 имен без вести пропавших воинов.

Пресс-служба Правительства Тверской области