В Тверской области стартует патриотическая акция «Блокадная ласточка»

18 по 27 января в Тверской области пройдет региональная молодежная патриотическая акция «Блокадная ласточка», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это историческое событие произошло 27 января 1944 года.

Блокадная ласточка – это маленький жестяной значок, на котором изображена ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 года его начали носить на одежде многие жители Ленинграда в ответ на заявление немецкого командования: «Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады».

Блокадница Ольга Берггольц писала в то время: «Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести, это означало: «Жду письма».

И сегодня, в мирное время, многие люди нуждаются в поддержке - доброй вести, напоминании о том, что даже в страшное время блокады Ленинграда люди не сдавались и не пали духом.

В акции «Блокадная ласточка» примут участие школьники Верхневолжья, студенты колледжей и вузов, добровольческие объединения, организации военно-патриотической направленности, региональные отделения «Юнармии», кадеты, военнослужащие, все желающие.

Формат участники могут выбрать сами. Это может быть уличная акция с распространением листовок и значка «Блокадная ласточка» с предложением написать добрую весть. Возможен и формат онлайн-акции. Участники заполняют и выкладывают макет «Добрая весть» в социальные сети. Можно сопроводить публикации фотографиями и другими материалами по теме. Участники также могут провести тематическое мероприятие.

Обязательное условие участия в акции - публикация в социальных сетях фотографий, видеороликов и других материалов с официальными хэштегами #БлокаднаяЛасточка69, #ДобраяВесть69. Также можно добавлять свои уникальные и всероссийские хэштеги.

Дополнительную информацию об участии в акции можно узнать в отделе патриотического воспитания Областного молодежного центра по телефонам 33-06-97, 8-(961)-014-45-29.

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий в истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Блокада продолжалась 872 дня: с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области