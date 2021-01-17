Предприятия Тверской области приглашают принять участие в экономической переписи малого бизнеса

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В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса, в которой смогут принять участие предприятия Тверской области. На основе полученной информации будут приниматься программы поддержки предпринимателей.
Для участия в экономической переписи до 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету на портале Госуслуг, на интернет-сайте Росстата (при наличии электронной цифровой подписи), а также при помощи операторов электронного документооборота. Кроме того, сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики региона или же отправки по почте.
Анкеты для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей разработаны отдельно. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет. В случае возникновения вопросов можно обратиться в территориальный орган статистики региона. Контакты размещены на интернет-сайтах региональных статистических служб https://rosstat.gov.ru/territorial.
Пресс-служба Правительства Тверской области