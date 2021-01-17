Игорь Руденя поздравил с юбилеем участника Великой Отечественной войны Ивана Михайловича Овинникова

17 января исполнилось 95 лет участнику Великой Отечественной войны Ивану Михайловичу Овинникову. С юбилейной датой его поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который совершили Вы и Ваши товарищи, все поколение победителей, неизменно наполняет нас чувством гордости за родную страну», - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Иван Михайлович Овинников родился в селе Чернава Рязанской области. Получил среднее военное образование в Тамбовском артиллерийском училище.

В годы Великой Отечественной войны служил на 3-м Белорусском фронте в 25 танковой бригаде. Войну закончил под Кенигсбергом младшим лейтенантом.

После окончания войны служил в Вооруженных Силах СССР, в том числе в Польше, ГДР, Псковской, Ивановской, Московской областях, Калинине. В 1972 году был уволен в запас.

Иван Михайлович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией». В октябре 2020 года Губернатор Игорь Руденя передал Ивану Михайловичу государственную награду - орден Почёта.

Пресс-служба Правительства Тверской области