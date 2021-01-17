Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 января 2021 г.

posted by Максим Малахов on вс, 01/17/2021 - 12:49

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 21 543 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 241 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 496 955, в том числе за последние сутки их проведено 1 970.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 26 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 104 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

487 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 8378


Конаковский район 1878


Вышневолоцкий городской округ 1525


Ржев 1471


Торжок 1229


Кимры 1145

 

Калининский район 1026


Бологовский район 749


Лихославльский район 627


Осташковский городской округ 605


Торопецкий район 527


Старицкий район 527

 

Нелидовский городской округ 523


Бежецкий район 499


Калязинский район 479


Кашинский городской округ 444


Максатихинский район 404


Андреапольский муниципальный округ 402


Торжокский район 318


Весьегонский муниципальный округ 296


Спировский район 274


Зубцовский район 265


Кувшиновский район 259


Западнодвинский муниципальный округ 252


Оленинский муниципальный округ 226


Селижаровский муниципальный округ 209


Ржевский район 203


Рамешковский район 202


Кимрский район 167


Фировский район 136


Кесовогорский район 128


ЗАТО Озёрный 114


Лесной муниципальный округ 106

 

Бельский район 102

 

Краснохолмский муниципальный округ 100


Жарковский район 85

 

Пеновский муниципальный округ 74


Сонковский район 62


Молоковский район 56


Сандовский муниципальный округ 42


Удомельский городской округ 20


В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области