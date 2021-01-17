Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 21 543 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 241 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 496 955, в том числе за последние сутки их проведено 1 970.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 26 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 104 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
487 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 8378
Конаковский район 1878
Вышневолоцкий городской округ 1525
Ржев 1471
Торжок 1229
Кимры 1145
Калининский район 1026
Бологовский район 749
Лихославльский район 627
Осташковский городской округ 605
Торопецкий район 527
Старицкий район 527
Нелидовский городской округ 523
Бежецкий район 499
Калязинский район 479
Кашинский городской округ 444
Максатихинский район 404
Андреапольский муниципальный округ 402
Торжокский район 318
Весьегонский муниципальный округ 296
Спировский район 274
Зубцовский район 265
Кувшиновский район 259
Западнодвинский муниципальный округ 252
Оленинский муниципальный округ 226
Селижаровский муниципальный округ 209
Ржевский район 203
Рамешковский район 202
Кимрский район 167
Фировский район 136
Кесовогорский район 128
ЗАТО Озёрный 114
Лесной муниципальный округ 106
Бельский район 102
Краснохолмский муниципальный округ 100
Жарковский район 85
Пеновский муниципальный округ 74
Сонковский район 62
Молоковский район 56
Сандовский муниципальный округ 42
Удомельский городской округ 20
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области