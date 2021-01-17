Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 21 543 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 241 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 496 955, в том числе за последние сутки их проведено 1 970.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 26 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 104 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

487 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 8378



Конаковский район 1878



Вышневолоцкий городской округ 1525



Ржев 1471



Торжок 1229



Кимры 1145

Калининский район 1026



Бологовский район 749



Лихославльский район 627



Осташковский городской округ 605



Торопецкий район 527



Старицкий район 527

Нелидовский городской округ 523



Бежецкий район 499



Калязинский район 479



Кашинский городской округ 444



Максатихинский район 404



Андреапольский муниципальный округ 402



Торжокский район 318



Весьегонский муниципальный округ 296



Спировский район 274



Зубцовский район 265



Кувшиновский район 259



Западнодвинский муниципальный округ 252



Оленинский муниципальный округ 226



Селижаровский муниципальный округ 209



Ржевский район 203



Рамешковский район 202



Кимрский район 167



Фировский район 136



Кесовогорский район 128



ЗАТО Озёрный 114



Лесной муниципальный округ 106

Бельский район 102

Краснохолмский муниципальный округ 100



Жарковский район 85

Пеновский муниципальный округ 74



Сонковский район 62



Молоковский район 56



Сандовский муниципальный округ 42



Удомельский городской округ 20



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области