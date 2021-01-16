Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни генерал-майора Юрия Ивановича Фёдорова

15 января ушел из жизни генерал-майор Юрий Иванович Фёдоров, бывший начальник Тверского суворовского военного училища. Соболезнования родным и близким Юрия Ивановича выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Жизненный путь Юрия Ивановича – это яркий пример беззаветной преданности Родине, воинскому долгу, продолжения доблестных офицерских традиций.Юрий Иванович внес огромный вклад в сохранение и развитие Тверского суворовского военного училища, в воспитание новых поколений защитников нашей Отчизны.Имя Юрия Ивановича Федорова навсегда останется в истории отечественных Вооруженных Сил, в летописи Верхневолжья», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Юрий Фёдоров родился 1 января 1946 года в Алтайском крае. В 1966 году окончил Омское танкотехническое военное училище и был зачислен в распоряжение Забайкальского военного округа. В 1977 году с отличием окончил командный факультет Военной Академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского.

Последовательно прошел все должности от заместителя командира танковой роты по технической части до командира танковой дивизии.

С 1979 года по 1991 год служил в армии на различных штабных и командирских должностях, последняя из них – командир 30-й гвардейской танковой Ровенской Краснознаменной дивизии. С 1991 по июнь 2008 года – начальник Тверского суворовского военного училища.

Труд Юрия Ивановича Фёдорова был отмечен множеством наград, в том числе орденами «Знак Почета», «Красной Звезды», «За военные заслуги». Также ему было присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Пресс-служба Правительства Тверской области