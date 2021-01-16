В 2020 году в Удомле Тверской области капитально отремонтированы 2 центральные улицы, благоустроены общественные пространства и дворовые территории

В 2020 году в Удомельском городском округе Тверской области проведён комплекс работ по благоустройству улиц, общественных пространств, дворовых территорий. На формирование комфортной городской среды Росэнергоатом и Калининская АЭС выделили 146,5 млн рублей, из федерального и областного бюджетов было привлечено 143 млн рублей.

«Создание современной городской среды – это долгосрочные инвестиции в будущее Тверской области, которые обеспечивают рост качества жизни населения нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Средства были направлены на капитальный ремонт двух центральных улиц города атомщиков. Одна из них уже готова, ремонт второй планируется завершить в 2021 году. Также проведён ремонт 9 дворовых территорий. Там обновлено дорожное полотно и тротуары, организованы дополнительные парковочные места и освещение, установлены детские площадки, обрезаны деревья.

В основной перечень работ вошло благоустройство и двух общественных территорий. В районе торгового центра «Парус» появилась зеленая зона отдыха с тротуарами, клумбами и детским игровым комплексом. Завершен первый этап реконструкции парка им. А.Г. Венецианова, включающий озеленение территории площадью более 8 га, создание сети прогулочных дорожек, строительство амфитеатра и ярмарочных павильонов.

В прошлом году в Удомле установлено 7 современных контейнерных площадок для сбора бытового мусора. В частном секторе города протянули 1,6 км сетей холодного водоснабжения и приступили к строительству теплотрассы. На территории сельских населенных пунктов отремонтирован ряд объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2020 году была полностью завершена модернизация системы уличного освещения города. Более 2000 старых светильников заменили на современные светодиодные и энергоэффективные. Дополнительные опоры и светильники установлены также на лыжной трассе.

Для развития детского технического творчества в Удомле ведется реконструкция помещений, где разместятся Центр цифрового образования детей «IT-куб» и технопарк «Кванториум». Это уникальные площадки дополнительного образования по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, в области информационных и телекоммуникационных технологий.

Пресс-служба Правительства Тверской области