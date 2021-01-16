В Тверской области обеспечивают бесплатным питанием школьников из семей с невысокими доходами

В Верхневолжье до 31 мая 2021 года продлили меру социальной поддержки семей с невысоким уровнем доходов – предоставление бесплатного питания школьникам. При этом заявление на ее продление писать не нужно. Решение принято 15 января на заседании Президиума Правительства региона, которое провел Губернатор Игоря Рудени.

Если школьник временно не посещает образовательную организацию и учится дистанционно, одному из родителей или законному представителю предоставляется продуктовый набор.

Наборы формируются из расчета 40 рублей за учебный день на одного ребенка. Состав пайка – единый для всех школ региона. Он варьируется в зависимости от количества дней, проведенных школьником на дистанционном обучении. Так, ребенок, который находился дома семь дней, получит набор из мясных консервов, макаронных изделий и гречки, баранок. В наборы на другое количество дней могут включить рис, пшенную крупу, печенье, сушки и джем. Все продукты в наборе – от тверских производителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области