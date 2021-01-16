В Твери в выходные дни проходят спортивные состязания по хоккею, дзюдо и дартсу среди молодежи

В выходные в Твери проходит несколько соревнований: юниорские и юношеские первенства области по дзюдо, настольному теннису и по дартсу, хоккейный матч первенства НМХЛ. Все спортивные события организуют с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности, ограничениями по количеству зрителей.

Участниками областного первенства по дзюдо 16 января станут юниоры и юниорки до 23 лет. В первенстве области по настольному теннису 16-17 января примут участие юноши и девушки до 19 лет. Молодые люди 15-17 лет и ребята до 15 лет будут соревноваться 17 января в дартсе.

17 января также пройдет игра хоккеистов «Тверичи-СШОР» с командой «Прогресс» из г. Глазов Удмуртской республики на льду СК «Юбилейный». Это один из матчей всероссийских соревнований по хоккею среди юниоров до 21 года.

Создание условий для развития массового спорта – одна задач национального проекта «Демография». По мнению Губернатора Игоря Рудени, акцент должен быть cделан на максимальной доступности спорта для жителей всех возрастов.

В 2021 году 24 муниципалитета Тверской области получат поддержку региона на установку и оборудование плоскостных сооружений по проекту «Спорт – норма жизни».

Новые спортивные комплексы появятся в Твери, Бологовском, Зубцовском районах, Селижаровском, Пеновском и Сандовском муниципальных округах, двух поселениях Максатихинского и Калининского районов. Оборудование для спортивных сооружений закупят в Ржеве и еще 15 муниципалитетах.

В 2020 году при бюджетной поддержке созданы беговые дорожки с искусственным покрытием в селе Городня Конаковского района, площадки ГТО с беговыми дорожками в Ржеве, Ново-Ямском сельском поселении Старицкого района и Станции Старица. Еще в нескольких муниципалитетах установлено 12 комплексов уличных тренажеров.

Также оказывается помощь в закупке инвентаря, оборудования и экипировки, транспорта, участии спортсменов в сборах. В 2020-м такую поддержку получили 22 учреждения спорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области