Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 21 302 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 231 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 494 985, в том числе за последние сутки их проведено 3 917.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 25 910 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 121 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

487 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 8321



Конаковский район 1862



Вышневолоцкий городской округ 1513



Ржев 1466



Торжок 1217



Кимры 1137

Калининский район 1016



Бологовский район 745



Лихославльский район 621



Осташковский городской округ 602



Торопецкий район 523



Старицкий район 517

Нелидовский городской округ 515



Бежецкий район 496



Калязинский район 475



Кашинский городской округ 440



Максатихинский район 401



Андреапольский муниципальный округ 402



Торжокский район 309



Весьегонский муниципальный округ 283



Спировский район 273



Зубцовский район 256



Кувшиновский район 256



Западнодвинский муниципальный округ 251



Оленинский муниципальный округ 226



Селижаровский муниципальный округ 206



Ржевский район 201



Рамешковский район 201



Кимрский район 167



Фировский район 133



Кесовогорский район 128



ЗАТО Озёрный 114



Лесной муниципальный округ 106

Краснохолмский муниципальный округ 98



Жарковский район 85

Бельский район 102

Пеновский муниципальный округ 70



Сонковский район 62



Молоковский район 55



Сандовский муниципальный округ 40



Удомельский городской округ 19



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области