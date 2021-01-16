Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 21 302 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 231 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 494 985, в том числе за последние сутки их проведено 3 917.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 25 910 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 121 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
487 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 8321
Конаковский район 1862
Вышневолоцкий городской округ 1513
Ржев 1466
Торжок 1217
Кимры 1137
Калининский район 1016
Бологовский район 745
Лихославльский район 621
Осташковский городской округ 602
Торопецкий район 523
Старицкий район 517
Нелидовский городской округ 515
Бежецкий район 496
Калязинский район 475
Кашинский городской округ 440
Максатихинский район 401
Андреапольский муниципальный округ 402
Торжокский район 309
Весьегонский муниципальный округ 283
Спировский район 273
Зубцовский район 256
Кувшиновский район 256
Западнодвинский муниципальный округ 251
Оленинский муниципальный округ 226
Селижаровский муниципальный округ 206
Ржевский район 201
Рамешковский район 201
Кимрский район 167
Фировский район 133
Кесовогорский район 128
ЗАТО Озёрный 114
Лесной муниципальный округ 106
Краснохолмский муниципальный округ 98
Жарковский район 85
Бельский район 102
Пеновский муниципальный округ 70
Сонковский район 62
Молоковский район 55
Сандовский муниципальный округ 40
Удомельский городской округ 19
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области