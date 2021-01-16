Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 января 2021 г.

posted by Максим Малахов on сб, 01/16/2021 - 11:41

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 21 302 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 231 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 494 985, в том числе за последние сутки их проведено 3 917.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 25 910 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 121 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

487 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 8321


Конаковский район 1862


Вышневолоцкий городской округ 1513


Ржев 1466


Торжок 1217


Кимры 1137

 

Калининский район 1016


Бологовский район 745


Лихославльский район 621


Осташковский городской округ 602


Торопецкий район 523


Старицкий район 517

 

Нелидовский городской округ 515


Бежецкий район 496


Калязинский район 475


Кашинский городской округ 440


Максатихинский район 401


Андреапольский муниципальный округ 402


Торжокский район 309


Весьегонский муниципальный округ 283


Спировский район 273


Зубцовский район 256


Кувшиновский район 256


Западнодвинский муниципальный округ 251


Оленинский муниципальный округ 226


Селижаровский муниципальный округ 206


Ржевский район 201


Рамешковский район 201


Кимрский район 167


Фировский район 133


Кесовогорский район 128


ЗАТО Озёрный 114


Лесной муниципальный округ 106

 

Краснохолмский муниципальный округ 98


Жарковский район 85

 

Бельский район 102

 

Пеновский муниципальный округ 70


Сонковский район 62


Молоковский район 55


Сандовский муниципальный округ 40


Удомельский городской округ 19


В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области