В областном Правительстве обсудили развитие службы скорой медицинской помощи

Организацию работы и развитие скорой медицинской помощи в Тверской области обсудили в региональном Правительстве 15 января на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени. В регионе ведется централизация службы. Сейчас единый диспетчерский центр принимает обращения с территорий города Твери, Калининского, Ржевского, Торжокского, Кимрского и Конаковского районов, Вышневолоцкого городского округа.

«В регионе идет становление службы скорой медицинской помощи, укрепление централизованной системы приема вызовов. Важно, что развивается консультационное направление – это позволяет решить часть вопросов без вызова медиков на место», – отметил Игорь Руденя.

Как положительный опыт Губернатор отметил возможность направлять дополнительные машины скорой помощи на те территории, где временно не хватает бригад. Так, в декабре 2020 года медики из Твери оказали поддержку бригадам Вышнего Волочка.

Губернатору продемонстрировали возможности информационной системы, которая внедрена в рамках централизации службы. Благодаря этому диспетчеры в режиме онлайн могут видеть количество поступивших вызовов, которые выстроены по приоритетности, время выезда бригад на место и другие параметры.

Участники совещания также обсудили вопросы усиления кадрового состава диспетчерского центра, включения в единую систему других агломераций региона.

2 января 2021 года с работой диспетчерского центра скорой медицинской помощи в Твери ознакомились Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и Губернатор Игорь Руденя.

Единый диспетчерский центр создан на базе Тверской станции скорой медицинской помощи. На посту находится 125 выездных бригад медиков. В Твери круглосуточно выходят на линию 33 бригады.

Помимо специалистов для приема вызовов по телефонам 103 и 112 в ЕДЦ работают диспетчеры по приему и направлению вызовов, врачи-консультанты, диспетчеры отдела медицинской эвакуации.

С 7 декабря 2020 года в Тверской области также организована круглосуточная работа «горячей» линии на номере 122.

Пресс-служба Правительства Тверской области