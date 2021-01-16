18 января в прививочные пункты Тверской области поступит 14 тысяч доз вакцины от коронавируса

Тверская область развертывает инфраструктуру для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.Вопрос рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 15 января провел Губернатор Игорь Руденя.

«Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил Президент России Владимир Путин. Со стороны региона должна быть подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах. Сейчас это вопрос жизни и защиты наших людей от инфекции», – сказал Игорь Руденя.

С сентября 2020 года регион получил более 2200 доз вакцины «Спутник V». Первыми прививки от коронавируса сделали медики.Всего на данный момент от COVID-19 в Верхневолжье привилисьоколо 2 000 человек.

Как сообщил Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов, в ближайшее время объёмы поступающей в регион вакцины значительно возрастут. Cпонедельника учреждения получат еще 14 тысяч доз.

Игорь Руденяподчеркнул – в связи с увеличением масштабов вакцинации необходимо расширитьв Тверской области число прививочных пунктов с удобным для населения графиком работы. Кроме того, нужно обеспечить доступный формат записи на иммунизацию и оперативное прохождение самой вакцинации.Особое внимание уделить защите от опасной инфекции многодетных семей, создать условия для их скорейшей иммунизации.

Сейчас прививочные кабинеты для массовой вакцинации открыты на базе городских больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи Твери и Вышневолоцкой ЦРБ.

В регионе также будет сформирован центр вакцинации на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, Кимрской и Ржевской ЦРБ. К 10 февраля запланировано поэтапное открытие пунктов вакцинации в 27 медицинских организациях, к концу февраля – запуск автомобилей для проведения выездной вакцинации в муниципалитетах.

Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий. На прививку необходимо приходить, минуя регистратуру, и иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Городская клиническая больница №1: телефон для записи на вакцинацию - 42-45-20. Кабинет работает по будням с 8:00 до 10:00. Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время в поликлинику №1 по адресу: Беляковский пер, д. 9.

Городская клиническая больница №7: телефон для записи на вакцинацию - 8-900-019-98-01 по будням с 9:00 до 12:00. Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время в поликлинику №1 по адресу: Петербургское шоссе, д. 76/1.

Больница скорой медицинской помощи: телефон для записи на вакцинацию - 44-42-44 по будням с 8:00 до 16:00 (либо при обращении в регистратуру поликлиники, окно №4). Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время в поликлинику №1 по адресу: пр-т Ленина, д.6, каб. 123.

Вышневолоцкая ЦРБ: записаться на вакцинацию можно по будням с 8-00 по 14-00 в каб. 69 поликлиники № 1 по адресу Казанский проспект, 121а. Также можно записаться через электронную регистратуру. Сведения о вакцинации можно получить в регистратуре поликлиники № 1 по телефону 6-34-46.

Пресс-служба Правительства Тверской области