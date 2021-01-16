Игорь Руденя поздравил жителей Андреапольского муниципального округа с 79-й годовщиной освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

16 января отмечается 79 лет со дня освобождения Андреапольского района от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием жителей и руководство муниципального округа поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня в каждой андреапольской семье хранится память о мужестве и стойкости мирных жителей, об отваге солдат, офицеров, участников партизанского движения. Гордость за победителей, чувство причастности к общей истории объединяют представителей всех поколений. Сохраняя верность победным традициям, жители андреапольского края честно трудятся во имя процветания родной земли, приумножают ее потенциал, культурное и духовное наследие», – отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Андреапольская земля была оккупирована немецкой армией с октября 1941 по январь 1942 года. Районный центр освободили бойцы Красной Армии после ожесточённых боев Торопецко-Холмской наступательной операции. С захватчиками сражались и партизанские отряды, созданные в районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области