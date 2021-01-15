Жителей Тверской области приглашают принять участие в кастинге в полнометражный фильм

С 22 по 24 января в театральном творческом центре «Алые паруса» в Твери состоится кастинг в полнометражный художественный фильм. Он пройдет с 14:00 до 20:00 и будет бесплатным.

В кастинге могут принять участие все желающие в возрасте от 10 до 70 лет.

Создатели фильма сохраняют интригу и не раскрывают подробностей о сюжете картины. Известно лишь то, что фильм будет посвящен одному из самых популярных видов спорта в России – хоккею.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-977-147-59-54 и 8-925-589-01-32, а также в самом театральном творческом центре «Алые паруса» по адресу: двор Пролетарки, дом 7.

Пресс-служба Правительства Тверской области