12 января – День работников прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые ветераны и сотрудники и органов прокуратуры Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году российской прокуратуре исполняется 299 лет.

Добросовестно исполняя свой служебный долг, вы стоите на страже законности и правопорядка, защищая интересы наших граждан. Прокуратуру заслуженно называют «государевым оком», институтом надзора за государственной системой управления. Хочу поблагодарить ветеранов за верность долгу и укрепление вековых традиций российской прокуратуры.

Желаю всем сотрудникам прокуратуры новых профессиональных успехов на благо жителей Тверской области и всей нашей страны! Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые сотрудники и ветераны Конаковской межрайонной прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры Российской Федерации!

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.

Выражаем признательность ветеранам, которые внесли значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению.

Убеждены, что ваши знания, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской государственности, обеспечению верховенства права и законности. Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!

С уважением, депутат Законодательного собрания

Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания

депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.