13 января – День российской печати

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Эта дата учреждена в нашей стране 30 лет назад в ознаменование выхода в 1703 году первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого.

С петровских времен до сегодняшнего дня средства массовой информации вносят значительный вклад в развитие России, сохранение ценностей и традиций нашего народа, просвещение граждан.

Оперативно освещая события, вы помогаете читателям, зрителям, слушателям разобраться в большом потоке новостей, мнений и оценок, выступаете инициаторами важных проектов, объединяющих людей.

Особых слов признательности заслуживают ветераны отрасли, которые в своем труде продемонстрировали сочетание профессионализма и нравственного долга, приверженность выдающимся традициям отечественной журналистики, издательского дела.

Желаю всем работникам средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области развития, интересных и содержательных проектов, новых успехов в труде на благо нашего региона и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов – всех тех, чей труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы слова.

Ваша работа требует литературного таланта, ответственности, точности, мастерства. Вы живете проблемами читателей, помогаете им быть в курсе событий, происходящих в Конаковском районе. Вы формируете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию. Желаем всем работникам печати интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и творческого долголетия. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, депутат Законодательного собрания

Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания

депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.