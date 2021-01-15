МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Школьные двери распахнуты вновь

Новый, 2021 год для коллектива, учеников и родителей Новозавидовской школы № 2, да и всех жителей поселка Новозавидовский Конаковского района начался с радостного события: в поселке закончен капитальный ремонт школы.

Обновленная, капитально отремонтированная школа вновь встретит своих учеников. А ведь ей в этом году исполняется 60 лет: первые ученики пошли в нее 1 сентября 1961 года. И за все это время капитальный ремонт в ней прошел в первый раз.

В понедельник 11 января состоялась церемония передачи отремонтированной школы педагогам и ученикам. Торжественно перерезали красную ленточку глава Конаковского района Олег Лобановский, глава поселка Новозавидовский Дмитрий Синягин и директор школы Наталья Платонова.

Перерезание ленточки – символический жест, который обозначает завершение большой и очень непростой работы, которая шла не один месяц. Общие вложения в капремонт школы составили более 75 миллионов рублей. Не все получалось гладко с первого раза, поджимали и сроки, но благодаря четкой и слаженной работе администрации Конаковского района и руководства школы, поддержки областного правительства и грамотности подрядных организаций эта работа была сделана. Великие труды не пропали даром, и теперь школьников и их учителей можно с полным правом поздравить с новосельем: старую школу не узнать.

В Конаковском районе после капитального ремонта открылась Новозавидовская школа №2.

«Школа – мой дом, милый дом, мой родной» - замечательные строчки из песни о школе. Наверное, каждый ученик нашей огромной страны гордится и любит свой второй дом. Вот и вторая Новозавидовская школа получила второе рождение. 11 января состоялось ее открытие после капитального ремонта. В истории школы этот день будет значиться новой датой.

На ремонт образовательного учреждения из федерального, областного и местного бюджетов было выделено 75 миллионов 880 тысяч рублей. В рамках капитального ремонта в школе заменили полы, оконные блоки, дверные проемы, потолки, санузлы, электрооборудование, вентиляционные системы, отопление, отремонтировали крышу, цоколь, установили вентилируемый фасад, благоустроили дворовую территорию, отремонтировали спортзал, в учебных кабинетах установили новую мебель и необходимую компьютерную технику, закупили современное оборудование для кухни. Школа теперь оснащена всем необходимым для обучения детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительно на спонсорские средства в сумме 6,5 миллиона рублей приобретены и установлены пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение, школьная мебель, оборудование в столовую, компьютерная техника, проведено благоустройство территории.

Муниципальный контракт был заключен 28 апреля 2020 года с подрядчиком - ООО «ТехноГазСервис» (город Вологда). Надо отметить, что работы по проекту капремонта второй Новозавидовской школы специалисты администрации Конаковского района начали еще в 2018 году, а предшествовал этому двухлетний подготовительный этап.

Капитальный ремонт образовательного учреждения такого масштаба в Конаковском районе проходил впервые, он сопровождался повышенным вниманием со стороны администрации Конаковского района, сотрудников управления образования, родителей, стройконтроля, общественности.

Пока шел ремонт, более 300 учеников школы №2 посещали занятия в средней школе №1, расположенной на другой стороне поселка, разделенного железной дорогой. Для обеспечения безопасности детей их доставляли к учебному заведению специальным транспортом. Администрация Конаковского района выделила на эти цели более 1,2 миллиона рублей.

И вот с начала третьей четверти 2020-2021 учебного года ребята вернулись за парты родной школы.

Торжественная церемония открытия состоялась 11 января.

С радостным событием учеников, родителей и педагогов поздравили глава Конаковского района Олег Лобановский, настоятель храма Вознесения Господня деревни Тешилово о. Александр, директор школы Наталья Платонова.

- После капитального ремонта школа встречает ребят практически новой, она заметно преобразилась, стала светлой и уютной, отвечает всем современным требованиям, здесь созданы максимально комфортные условия для получения знаний. Строители закончили свою работу, теперь вы, ученики, полноправные хозяева своей школы, - отметил в своем выступлении глава района Олег Лобановский. – Я желаю, чтобы родная школа стала для вас поистине вторым домом. Пусть сегодняшний день станет новой вехой в истории второй Новозавидовской школы, как трамплин к новым знаниям и достижениям в учебе, спорте и творчестве.

Настоятель храма Вознесения Господня деревни Тешилово о. Александр в своем приветствии пожелал ребятам новых прочных знаний, успехов в учебе и спорте, а директор школы Наталья Платонова поблагодарила всех, кто был причастен к важному и большому делу, обратилась к ученикам с просьбой беречь все новое, уважительно относиться к труду, сохранять школу в красивом и ухоженном виде на долгие годы.

Коллектив педагогов и обучающихся искренне благодарил всех, кто принял участие в проведении капитального ремонта.

Ученики 11 класса Александр Мокроусов и Александр Шипяков рассказали, что очень соскучились по родной школе, и были удивлены, увидев, насколько она преобразилась:

- Теперь у нас светлые классы, оборудованные всем необходимым для современного обучения. И парты, и стулья новые, в кабинете информатики установили компьютеры, до неузнаваемости изменилась столовая, появились спортивные раздевалки. Здорово. Нашу школу не узнать. Она вся новая, - делятся впечатлениями ребята.

Ученик 3-А Артем Терентьев также признался, что ему очень приятно вернуться в свою школу. После капитального ремонта здесь стало по-особенному ярко и светло. Учиться в такой красивой школе - одно удовольствие.

Учитель истории и обществознания Елена Киргинцева отметила, что рада окончанию капитального ремонта. Школа стала красивая, в классах и коридорах светло и уютно, новая мебель, оборудование. Теперь учебный процесс будет осуществляться с учетом новых стандартов, школа адаптирована для учеников с особенностями развития, появились кабинеты логопеда и психолога.

Заместитель директора по воспитательной работе Елена Никифорова очень довольна капитальным ремонтом школы.

- Вернуться домой всегда очень приятно, а в такой дом, красивый, яркий - особенно. Здесь все сделано с любовью. Мы, педагоги, приложим все усилия для творчества, инициативы, будем работать с еще большим вдохновением и результативностью, чтобы наша родная школа стала поистине вторым домом для наших детей, - сказала Елена Александровна.

Довольны проведенной работой и жители поселка. Например, Тамара Владимировна Русанова подчеркнула, что все жители Новозавидовского отметили преображение школы, которая стала настоящим украшением поселка. Такой школой можно гордиться.

- Мы, жители Новозавидовского, чтим традиции, а нашей школе скоро исполнится 60 лет, и очень хорошо, что к солидному юбилею образовательное учреждение получило новую жизнь, - комментирует Тамара Владимировна

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН

В Конаковском районе пройдет прием министра соцзащиты региона.

Министр социальной защиты населения Тверской области Валентина Ивановна Новикова проведет прием в здании администрации Конаковского района.

Прием граждан по личным вопросам состоится 20 января, в 9 часов, по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13 (здание администрации Конаковского района). Предварительная запись по телефону 4-97-80.

В Конаковском районе определены места проведения обряда православного праздника «Крещение Господне»

В ночь с 18 на 19 января православные христиане Конаковского района отметят один из главных церковных праздников - Крещение Господне, или Богоявление.

Обеспечение безопасности людей во время крещенских купаний обсудили на совещании силовые структуры Конаковского района с главой Конаковского района Олегом Лобановским. Он отметил, что особое внимание важно уделить безопасности, комфорту и удобству людей во время прохождения обряда, а главам поселений необходимо совместно с правоохранительным блоком и спасателями отработать вопросы по качественной организации данных мероприятий.

Помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов сообщил, что для организации крещенских купаний будет оборудовано 4 специально отведенных места. Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, два пункта обогрева будут организованы: в городе Конаково, в районе улицы Гагарина, дом 13, и в селе Городня, в районе церкви Рождества Богородицы. Возле купелей будут постоянно дежурить медицинские работники, спасатели, полицейские, представители администраций.

Где пройдут

Крещенские купания

1. Городское поселение город Конаково - река в районе д. 13а, ул. Гагарина, г.Конаково.

2. Городское поселение поселок Козлово - Фланденский пруд на территории городского поселения поселок Козлово.

3. Городенское сельское поселение - река Волга в районе церкви «Рождества Богородицы» села Городня.

4. Вахонинское сельское поселение - река Волга в районе комплекса отдыха «Завидово» филиал ГлавУпДК при МИД России.

Уважаемые жители и гости города Конаково, Конаковского района! Призываем к соблюдению правил безопасности и настоятельно рекомендуем ответственно отнестись к собственной безопасности, не купаться в несанкционированных местах, напоминаем, что выход на тонкий лед опасен для жизни!

Межведомственные рейды

По поручению правительства Тверской области и ГУ МЧС России Тверской области с целью недопущения возникновения внештатных ситуаций и трагических случаев в семьях, находящихся в социально опасном положении, семьях «группы риска», в которых существовала угроза жизни и здоровью ребенка, а также семьях, проживающих в деревянных домах, в период предновогодних, новогодних и рождественских праздников и была проведена межведомственная проверка.

Сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Конаковского района Тверской области совместно с сотрудниками ГКУ ТО «Центра социальной поддержки населения» Конаковского района, ОДН ОМВД России по Конаковскому району, ГБУ «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних» «Мой семейный центр» Конаковского района, ГКУ ТО «Центр занятости населения» Конаковского района, управления образования, образовательных учреждений, УФСИН, Конаковской межрайонной прокуратурой с 28 декабря по 10 января проводили мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, травматизма и гибели детей, а также выявления фактов нарушения регионального законодательства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых на территории Конаковского района.

29 декабря на совещании с главами поселений Конаковского района принято решение дополнительно организовать обследование этих категорий семей силами поселений. В предпраздничные дни большую работу провели в сельском поселении «Завидово» - патронаж осуществлен в 45 семьях, и в Ручьевском сельском поселении - патронаж 16 семей. В установленные сроки межведомственная комиссия посетила 75 семей, находящихся в социально опасном положении, 75 многодетных семей, 1 замещающую семью, 80 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в ходе профилактических мероприятий межведомственная комиссия посетила 288 семей, в которых проживают 486 несовершеннолетних детей. Составлено 5 протоколов по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Сотрудниками ОНД и ПР по городу Конаково и Конаковскому району, ОНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области проведены обследования многоквартирных деревянных жилых домов (бараков). В ходе рейда выявлены 4 семьи, проживающие в домах с низкой пожарной устойчивостью. Их адреса включены в списки оснащения автономными дымовыми пожарными извещателями и переданы в ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Конаковского района.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА