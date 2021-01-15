Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета Российской Федерации с 10-летием ведомства

15 января 2021 года отмечается 10 лет со Дня образования Следственного комитета Российской Федерации. С праздником сотрудников и ветеранов ведомства поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваша ежедневная самоотверженная деятельность направлена на борьбу с наиболее опасными преступлениями, в том числе с террористическими и экстремистскими угрозами, коррупционными проявлениями, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени. – Сотрудников ведомства отличает высокий профессионализм, верность долгу, преданность букве закона, принципиальность и решимость в укреплении законности и правопорядка. Благодарю вас за добросовестную службу Отечеству, за важный вклад в укрепление доверия и уважения людей к правоохранительной системе нашей страны».

Пресс-служба Правительства Тверской области