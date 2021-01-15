ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПО ИТОГАМ ГОДА



24 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя провел традиционную ежегодную пресс-конференцию по итогам 2020 года. На ней присутствовала журналистка районной газеты «Заря» Людмила Кикало, которая задала вопрос по здравоохранению.

Вопросы главе региона на площадке технопарка «Кванториум» и по видеосвязи задавали более 50 представителей СМИ – руководители и журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. В начале пресс-конференции глава региона обозначил основные события 2020 года и планы на 2021-й:

«2020-й был непростым, но научил нас ценить людей вокруг. Благодаря поддержке президента и правительства страны мы чувствуем себя уверенно. В том числе, в борьбе с пандемией коронавируса. Мы получили средства на бесплатные лекарства, доплаты врачам, ремонт лечебных учреждений, закуплены машины скорой помощи. Все обязательства мы выполняем в полном объеме», – сказал Игорь Руденя.

Он также отметил, что регион продолжил ввод новых школ, детских садов, спортивных объектов, подписана программа газификации до 2025 года. Ключевыми проектами губернатор назвал также реновацию Морозовского городка, создание транспортно-пересадочного узла в Конакове.

В 2020 году в Тверской области введены новые школы в микрорайоне Брусилово в Твери, четыре детских сада в Твери, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах, детская поликлиника в Южном – в областном центре. Начато строительство детской областной клинической больницы. Со следующего года в регионе стартует программа модернизации первичного звена медицины. Запланировано строительство новых детских поликлиник в Твери, Торжке, Кимрах и других объектов. Продолжится развитие сети ФАП, пополнение автопарка скорой медицинской помощи.

Одним из знаковых событий в год 75-летия Великой Победы Игорь Руденя назвал открытие в Верхневолжье Ржевского мемориала Советскому солдату, в котором принял участие Президент России Владимир Путин. 1 сентября начались занятия в новом корпусе Тверского суворовского военного училища.

В 2020 году внедрена новая модель пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе. Увеличены объемы дорожного ремонта – всего это 542 км региональных и местных дорог, в том числе по национальному проекту. Несмотря на сложности из-за пандемии, Тверская область сохранила финансовую устойчивость. На 7,5 процента выросли налоговые и неналоговые поступления. Не планируется рост государственного долга.

«Уходящий год был непростым из-за пандемии коронавируса. Последствия затронули экономику, судьбы людей. Наша задача сегодня – сохранить рабочие места, возможность трудиться на родной земле», – пояснил Игорь Руденя, переходя к установленному формату пресс-конференции.

Одним из вопросов, традиционных для жителей отдаленных районов Верхневолжья, был вопрос про газификацию. Глава региона пояснил, что правительство Тверской области окажет поддержку населению, малым и средним предприятиям, социальным объектам при проведении газификации.

«У нас установлены тарифы на подключение к газовой сети на расстояние до 200 метров от основного газопровода, проходящего по территории населенных пунктов. Установлена стоимость врезки, которая утверждена региональной энергетической комиссией – не более 26 тысяч рублей», – сказал Игорь Руденя.

Также губернатор сообщил, что в ближайшее время состоится рабочая встреча с представителями ПАО «Газпром» и главами муниципалитетов региона, где будут обсуждаться вопросы консолидированной работы по газификации, организационной поддержки людей и предприятий при подключении к голубому топливу.

В декабре губернатором Тверской области Игорем Руденей и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада Тверской области: Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, а также северо-востока: в Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа, Молоковский район. В числе потребителей – сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

Отвечая на вопрос о предстоящей массовой вакцинации, губернатор рассказал, что около 500 человек в Тверской области уже сделали прививку от COVID-19. В ближайшие три месяца ожидается поступление в регион более 50 тысяч доз «Спутника V» для массовой вакцинации жителей. Прививочный пункт открыт при областной клинической больнице.

17 декабря начали работу прививочные кабинеты на базе поликлиник городских больниц №1 и №7 в Твери, больницы скорой медицинской помощи, в поликлинике Вышневолоцкой центральной районной больницы. Узнать информацию о возможности получить прививку и записаться на нее можно непосредственно в этих учреждениях. Следующие поставки «Спутника V» в Тверскую область ожидаются в январе-феврале 2021-го. Планируемые объемы дальнейшей вакцинации – до 1000 человек в день.

Несколько вопросов были заданы по теме транспортного обеспечения жителей Верхневолжья. Отвечая на один из них, губернатор пояснил, что в 2021 году в Тверской области планируется начать строительство новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал».

«Есть поручение Президента РФ Владимира Путина, которое было подписано в конце ноября текущего года, об электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции «Ржевский мемориал». Это планируется сделать до 2025 года, но при этом до 1 мая 2021 года у нас на этой дистанции будут запущены электропоезда «Ласточка». За это время будет сделана минимальная реконструкция железнодорожного полотна и путей, построена современная платформа. Деньги в бюджете РЖД уже заложили», – рассказал Игорь Руденя.

Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой и проектом «Московские центральные диаметры».

Второй из вопросов по теме общественного транспорта касался возможного увеличения цены на проезд в автобусах. По словам главы региона, увеличивать стоимость проезда в «Транспорте Верхневолжья» в 2021 году не планируется.

Также на пресс-конференции прозвучали ответы на вопросы о реформе ТКО в Тверской области, сфере туризма, праздновании 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Журналисты поднимали актуальные для территорий темы. Это, в частности, развитие водного транспорта в Осташкове, модернизация систем водоочистки в Ржеве, ремонт дорог в Фирово и другие.

По информации пресс-службы правительства Тверской области.

ТОТ САМЫЙ ВОПРОС

Конаковский район по абсолютному числу заболевших COVID-19 лидирует среди муниципальных образований Тверской области, за исключением г. Твери. В г. Конаково расположен ковидный госпиталь. Еще в первую волну в СМИ много говорилось о необходимости установки в Конаковской ЦРБ аппарата компьютерной томографии (КТ). На территории больничного городка велись работы: появился КПП со шлагбаумом, возвели помещение под КТ. Но про то, когда этот аппарат начнет работать, руководство ЦРБ не информирует. Вопрос журналистки Людмилы Кикало был о том, когда заработает КТ и будет ли обследование бесплатным для жителей района по направлению от врачей.

Игорь Руденя ответил:

«Томограф приобретен за внебюджетные средства, за что, пользуясь случаем, хочу поблагодарить фонд Владимира Потанина, который подарил области этот аппарат. Он современный, один из лучших. Все работы в ЦРБ практически завершены, и мы планируем, что до нового года мы запустим его в работу. Что касается второй части вопроса, то все обследования будут проводиться бесплатно. Томограф передан в собственность Конаковской ЦРБ, это бюджетное учреждение системы здравоохранения Тверской области, и никакой коммерции на этом томографе не запланировано. И если будут какие-то попытки зарабатывать на этом деньги, вы нам просигнализируйте».

От редакции.

Небольшое, но важное уточнение. Аппарат КТ действительно уже установлен и готов к работе. Его «пуск в эксплуатацию» планируется сразу же после того, как будет оформлена и передана вся необходимая документация.