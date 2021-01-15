НАГРАЖДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В канун новогодних праздников в зале администрации Конаковского района состоялось награждение самых активных добровольцев, внесших свой вклад в развитие патриотического, поискового, социального и экологического волонтерства.

На мероприятии присутствовали добровольцы, глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина, заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта Александра Валерьевна Федотова, председатель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Конаковского района Ирина Александровна Карпова.

В рамках награждения Памятной медалью и грамотой президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ наградили Игоря Гулияна.

«За активную волонтерскую помощь в рамках проведения в Конаковском районе Всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ Благодарственным письмом главы Конаковского района наградили Динару Рустамовну Ахтемову.

«За вклад в развитие волонтерского движения, за социально значимую общественную деятельность на территории Конаковского района, а также за активное участие в общероссийский акции #ЗаботаРядом» Благодарственным письмом главы Конаковского района наградили Станислава Николаевича Лисина, Артема Игоревича Козулина, Александра Сергеевича Четверика и Татьяну Николаевну Кокореву.

«За большой личный вклад в развитие волонтерского движения в сфере патриотического воспитания молодежи на территории Тверской области» Почетной грамотой Комитета по делам молодежи Тверской области награждена руководитель муниципального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Конаковского района Ирина Александровна Карпова.

«За активное участие в волонтерском движении и в связи с подведением итогов 2020 года в отрасли «Молодежная политика» благодарностью главы Конаковского района награждена Нина Леонтиевна Тежикова.

По итогам «круглого стола» с руководителями общественных организаций Конаковского района, на котором руководитель поискового отряда «СОВА» Михаил Воробьев рассказал о проблеме с изготовлением листовок, необходимых для деятельности организации, в торжественной обстановке главой Конаковского района Олегом Владимировичем Лобановским волонтерскому поисково-спасательному отряду «СОВА» вручен многофункциональный принтер.

Также «За активную гражданскую позицию, за участие в поисково-спасательных мероприятиях на территории Конаковского района и Тверской области» Благодарственным письмом главы Конаковского района награждены Михаил Юрьевич Воробьев - руководитель волонтерского поисково-спасательного отряда «СОВА», Людмила Анатольевна Борисова - волонтер волонтерского поисково-спасательного отряда «СОВА», Елизавета Анатольевна Бородина - руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАле́рт», Марина Юрьевна Мартьянова – координатор районного поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт».

«За вклад в развитие волонтерского движения на территории Конаковского района, а также помощь в организации и проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» Благодарственное письмо вручено Илье Тагильцеву, Екатерине Нукиной, Ольге Климович, Владимиру Имукову, Дарье Ивченко, Шамшоду Норову, Ладе Ивановой, Даниилу Поспелову, Анне Рыжовой, Александру Хапкову.

«За личный вклад в развитие Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и сохранение исторической памяти» благодарности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» получили Мария Капустина, Иван Гордиков, Ксения Жмурина, Диана Кугель, Полина Алутина, Александр Федюк и Никита Панженский.

Ирина КАРПОВА.

Фото: М. Малахов.