Игорь Руденя: регион готов к началу строительства Западного моста в Твери

Игорь Руденя подтвердил готовность Тверской области к началу строительства Западного моста в Твери. Об этом Губернатор сообщил журналистам в ходе рабочей поездки 14 января в Торжок и Вышневолоцкий городской округ.

«Вся документация готова и прошла необходимые экспертизы. В бюджет Тверской области включены запланированные на стройку средства, начиная с 2021 года – это около трех миллиардов рублей. Уже в этом году планируем приступить к строительству. Уверен, что проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор пояснил, что проект под общим названием «Западный мост» включает три объекта: строительство автомобильного моста с пешеходным движением, реконструкцию так называемого «горбатого» моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Реновация также затронет непосредственно Комсомольскую площадь.

Губернатор отметил: при условии старта всех трех этапов в текущем году срок строительства Западного моста может составить менее 36 месяцев.

«Задача по плечу только крупным федеральным организациям, которые имеют опыт строительства. Сейчас мы ведем консультации и рассчитываем, что в течение месяца появится понимание, кто придет на стройку», – добавил Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил за поддержку в строительстве Западного моста Президента России Владимира Путина, Правительство страны, премьер-министра Михаила Мишустина и заместителей Председателя Правительства РФ, курирующих эту тему.

Накануне на совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин дал поручение рассмотреть обращение Губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери.

Комментируя доклад заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, глава государства напомнил об обращении Губернатора Игоря Рудени о необходимости строительства Западного моста в Твери и дал поручение отдельно доложить по этому вопросу.

Напомним, строительство Западного моста в Твери обсуждалось на встрече Владимира Путина и Игоря Рудени в конце 2020 года.

«Президент дал поручение, чтобы эта работа началась уже в 2021 году», – сообщил журналистам глава региона, рассказывая об итогах встречи.

Пресс-служба Правительства Тверской области