Ансамбль танца «Тверичане» получил награды на престижном всероссийском конкурсе

Народный ансамбль танца «Тверичане» имени Е.И.Комарова из Тверской области стал обладателем наград I заочного Всероссийского конкурса-фестиваля «Душа России – Кострома». В проекте приняли участие представители семи стран: России, Республик Казахстан и Беларусь, Австралии, Эстонии, Румынии, Латвии.

В числе лучших творческих коллективов отмечен ансамбль «Тверичане» областного Дворца культуры «Пролетарка». Жюри высоко оценило хореографическую композицию «Гуси – лебеди». Экспертами стали заслуженные деятели искусств страны, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты и художественные руководители театров Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Костромы, известные художники и педагоги сценического искусства.

Тверской ансамбль удостоен сразу двух престижных наград – специального приза «За высокий уровень исполнительского мастерства» и сертификата на участие в IV Международном конкурсе хореографического искусства «Мистерия танца», который пройдет в 2021 году.

Танцевальной композиции «Гуси – лебеди» уже исполнилось 10 лет. Танец стал первой работой нынешнего руководителя коллектива Натальи Загороднюк под началом основателя ансамбля «Тверичане» Евгения Ивановича Комарова.

Пресс-служба Правительства Тверской области