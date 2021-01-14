В Тверской области оперативно устраняются нарушения на энергосетях

14 января в ряде районов Тверской области возобновился снегопад, который вызвал локальные отключения на линиях. Сейчас устраняют технологические нарушения в энергосетях.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным Министерству лесного хозяйства, Министерству энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области оказать необходимую помощь энергетикам тверского филиала «Россети Центр» в ликвидации последствий снегопада.

К восстановительным и ремонтным работам привлечена 321 бригада, 1451 человек и 452 единицы техники, в том числе из других регионов. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

В связи с аномально низкими температурами воздуха и снегопадом режим повышенной готовности действует в 16 регионах России, в том числе и в Верхневолжье.

В усиленном режиме продолжает работать контакт-центр компаний и временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Пресс-служба Правительства Тверской области