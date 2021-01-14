Игорь Руденя: после реконструкции Вышневолоцкая ЦРБ станет крупным межрайонным высокотехнологичным центром

В Тверской области проведут реконструкцию Вышневолоцкой центральной районной больницы. Совещание на эту тему 14 января провел на базе ЦРБ Губернатор Игорь Руденя в рамках рабочей поездки в муниципалитет. Его участниками стали глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина, руководство больницы. Перед совещанием Игорь Руденя осмотрел прилегающую к учреждению территорию.

«Благодаря реконструкции Вышневолоцкая ЦРБ станет крупным межрайонным высокотехнологичным центром. Здесь уже установлены магнитно-резонансный томограф, рентген оборудование. В больнице будут развивать телемедицину, закупать новую медтехнику, в том числе для помощи людям, пострадавшим в ДТП. Кроме того, будет построено современное отделение для больных с инфекционными заболеваниями. Рассчитываем к концу 2021 года разработать документацию, в четвертом квартале планируем приступить к реконструкции», – сказал Игорь Руденя при общении с журналистами.

Участники совещания обсудили предложения по реконструкции главного корпуса больницы: варианты размещения отделений, операционных, палат и других помещений с учетом логистики пациентов и персонала. Определено место будущей площадки для вертолетов санавиации.

Игорь Руденя подчеркнул – нужно организовать несколько подъездов для машин скорой помощи, теплые боксы для спецтранспорта, продумать организацию общего парковочного пространства, а также вопросы безопасности и комфорта в палатах, которые должны быть рассчитаны на 2-4 человек.

Вышневолоцкая ЦРБ является межрайонным медицинским центром и обслуживает около 200 тысяч человек из Вышневолоцкого городского округа, Бологовского, Спировского, Фировского районов и ЗАТО Озёрный.

Вышневолоцкая ЦРБ участвует в программе по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболевании, проекте по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

В августе 2020 года в ЦРБ начало работать отделение компьютерной томографии. В декабре открыт инфекционный госпиталь мощностью 75 коек для лечения пациентов с COVID-19, в перспективе возможно развертывание дополнительных 50 коек. В ближайшее время планируется открытие центра амбулаторной помощи зараженным коронавирусом и прививочного кабинета.

Мощности больницы составляют 528 круглосуточных коек и 180 коек дневного пребывания. Также действует сеть поликлиник ЦРБ, ФАПов, женская консультация, центр здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области