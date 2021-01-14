Игорь Руденя посетил новое помещение филиала МФЦ в Вышнем Волочке в день приема первого посетителя

14 января Игорь Руденя во время рабочей поездки в Вышний Волочек посетил новое помещение филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Он является самым крупным в Верхневолжье за пределами областного центра. В 2020 году исполнилось 10 лет с момента открытия учреждения.

Филиал переведен в новое помещение в центральной части города по поручению Игоря Рудени – для повышения качества обслуживания и удобства жителей территории. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Вышневолоцкий городской округ Губернатор инспектировал ход ремонтных работ в здании. Тогда глава региона дал ряд поручений по корректировке проекта, чтобы сделать помещения еще более удобными для клиентов.

На новом месте расширен сектор приема заявителей, до 15 единиц увеличено количество «окон обслуживания».

«В день мы будем обслуживать порядка 150-200 заявителей. Они смогут получить весь комплекс государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются МФЦ. Мы обеспечили, в том числе, возможность выдачи водительских удостоверений, прием заявлений и выдачу паспортов гражданам России», – рассказал директор ГАУ «МФЦ» Денис Прудников.

Первым клиентом нового филиала МФЦ стала многодетная мама Галина Петрова, воспитывающая шестерых детей. Она подавала заявление на получение одной из региональных мер поддержки – сертификата на предоставление автомобиля многодетным семьям. Галина рассказала, что машина необходима для того, чтобы возить старших детей на тренировки, секции расположены далеко от дома.

Глава региона осмотрел созданный в филиале учебный класс на 12 оборудованных мест. Курсы по повышению квалификации здесь смогут проходить сотрудники МФЦ из районов, расположенных в Удомле, Бологом, Фирово, Спирово, ЗАТО Озерный, Максатихе и Лесном.

Игорь Руденя поручил усилить безопасность, связанную с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, и закупить дополнительные рециркуляторы в учебный класс.

14 и 15 января филиал МФЦ будет принимать посетителей как по старому, так и по новому адресу, а с 16 января оказание услуг будет полностью переведено в новое помещение.

Пресс-служба Правительства Тверской области