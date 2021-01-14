Игорь Руденя проверил готовность к открытию нового детского сада в Торжке

14 января Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок посетил новое здание детского сада №12 «Акварелька». Оно было построено в рамках реализации национального проекта «Демография».

Игорь Руденя осмотрел ясельные, средние и старшие группы, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет, прачечную.

«Мы видим совершенно новый по комплектации детский сад, где соблюдены все требования для удобства и безопасности ­– теплые полы, двери со стеклами, в том числе и на противопожарных дверях. Учреждение соответствует всем стандартам, все сделано для того, чтобы дети росли в современных условиях», – отметил глава региона.

Губернатор поставил задачу завершить все подготовительные работы и открыть детский сад с 15 февраля.

Дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. Предусмотрено 5 групп для детей от 1 года до 8 лет. Штат полностью укомплектован квалифицированными специалистами – с детьми будут работать 14 педагогов, среди которых воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре, а также музыкальный руководитель.

Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной.

Детский сад «Акварелька» в Торжке стал седьмым дошкольным учреждением, построенным в Тверской области за последние два года. В 2020 году были открыты учреждения в микрорайоне Южный в Твери, Лихославле, поселке Эммаусс Калининского района и в поселке Ривицкий Максатихинского района. В 2019-м - в поселке Калашниково Лихославльского района и в Старице.

В текущем году в регионе строится еще 6 детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному – в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области