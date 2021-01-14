241 единица техники расчищает от снега региональные и межмуниципальные дороги Тверской области

14 января подрядные организации Тверской области ведут расчистку автодорог регионального и межмуниципального значения от снега и обрабатывают их противогололедными материалами. Задействована 241 единица специализированной техники.

В том числе, расчистку дорог ведут 102 комбинированные дорожные машины, 34 автогрейдера, 59 тракторов с навесным оборудованием. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и участки повышенной аварийности.

Водителей в непростых погодных условиях убедительно просят быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области работает круглосуточная диспетчерская служба. О затруднениях движения транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети Твери следует обращаться в администрацию города; федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» – в ФКУ Упрдор «Россия»; скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор»; улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области