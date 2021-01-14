В 2021 году в Тверской области по национальному проекту отремонтируют 306 км дорог

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Верхневолжье было отремонтировано 242 км дорог. Финансирование проекта из федерального, областного и местного бюджетов в общей сложности составило 3,9 млрд рублей.

В Верхневолжье дороги ремонтируют участками большой протяженности – от 20 до 55 километров. Такую задачу перед отраслью поставил Губернатор Игорь Руденя. Это позволяет быстрее привести в надлежащее состояние ключевые трассы и приступить к работам на других автодорогах, что особенно важно при общей протяженности региональных трасс свыше 15 тыс. км. В частности, автодорогу от Красномайского до Фирово в Вышневолоцком городском округе и Фировском районе отремонтировали за два года. Ремонт автодорог от Осташкова до Ржева через Селижарово и от Твери до села Ильинское Кимрского района завершат уже в текущем году.

Плановый ремонт в регионе начался в апреле 2020 года. Изначально предполагалось отремонтировать 154 км региональных трасс, но дополнительное федеральное финансирование позволило привести в нормативное состояние еще 27 километров.

По окончании дорожного сезона 2020 года в эксплуатацию введен 181 км региональных трасс. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2019 годом.

Были отремонтированы участки дорог, принадлежащих к опорной сети: Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна, Осташков-Селижарово-Ржев, Торжок-Осташков, Красномайский-Фирово, Дубна-Кимры-Горицы, Тверь-Рождествено-1-е Мая-Ильинское и «Москва - Рига»-Андреаполь-Пено-Хитино. Дороги соединяют Тверскую область с соседними субъектами, связывают между собой Тверь и районные центры, являются ведущими туристическими маршрутами. По ним осуществляются пассажирские и школьные перевозки.

Две автодороги - Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна и Торжок - Осташков - приведены в нормативное состояние по новой технологии регенерации.

В областной столице благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведено 61,6 км улично-дорожной сети. Работы выполнены на 46 объектах во всех районах Твери.

В 2021 году реализация дорожного нацпроекта продолжится. Отремонтировать планируется 306 км дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области