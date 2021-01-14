Рабочая поездка Губернатора Игоря Рудени в Торжок и Вышневолоцкий городской округ

14 января Губернатор Игорь Руденя совершит рабочие поездки в два муниципальных образования Тверской области – Торжок и Вышневолоцкий городский округ.

Рабочий день главы региона начнётся в Торжке с возложения цветов к мемориальному комплексу «Аллея Славы». Игорь Руденя посетит новое здание городского детского сада №12.

В Вышнем Волочке Губернатор возложит цветы к мемориальному комплексу «Воинское захоронение», осмотрит новое помещение Вышневолоцкого филиала МФЦ. Также Игорь Руденя проведёт совещание, где будет обсуждаться концепция реконструкции Вышневолоцкой центральной районной больницы.

Пресс-служба Правительства Тверской области