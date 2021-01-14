Более 200 пациентов спасено в Тверской области вертолётами санавиации в 2020 году

В 2020 году в Тверской области вертолеты санитарной авиации совершили 205 вылетов в районы, было эвакуировано 211 пациентов, в том числе 23 ребенка. Более половины всех госпитализированных - пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Губернатором Игорем Руденей поставлена задача по развитию в Тверской области санитарной авиации, обустройству новых вертолетных площадок недалеко от центральных районных больниц. Это позволит повысить оперативность оказания медицинской помощи жителям муниципалитетов, ряд которых расположены за сотни километров от региональных клиник.

Самыми «горячими» для авиамедицинских бригад отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы и Детской областной клинической больницы в прошлом году стали

июнь и август. В эти месяцы совершено по 26 вылетов, из которых 24 - к пациентам с диагнозом «острый инфаркт миокарда», 15 – с различными травмами.

Также наибольшее количество вылетов санитарной авиации к пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями зарегистрировано в октябре и декабре прошлого года – по 13 в каждый.

Всем пациентам с инфарктом проводится коронарная ангиография. По результатам диагностики больному выполняется стентирование, а при отсутствии показаний назначается консервативное лечение. Стентирование - это хирургическое вмешательство с целью установки в пораженный кровеносный сосуд металлической спирали для улучшения кровообращения сердца. В Тверской области эту операцию делают только в Областной клинической больнице. Транспортировка таких больных из отдалённых районов Верхневолжья на машинах скорой медицинской помощи опасна, в таких ситуациях спасти жизни можно благодаря санитарной авиации.

Кроме того, в 2020 году вертолетами санитарной авиации из районов области эвакуированы 11 пациентов с тяжелым течением пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение», на обеспечение деятельности санитарной авиации в 2021 году из федерального и областного бюджетов выделено более 200 млн рублей. Полеты будут осуществлять вертолеты Национальной службы санитарной авиации и МЧС России.

Пресс-служба Правительства Тверской области